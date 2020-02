(Görüntülü Haber) 26 yıldır her cuma şehit oğlunun başında dua ediyor

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da yaşayan Bedriye Hamlı (82), 26 yıldır her cuma şehit oğlu Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı\'nın Şehitlik\'teki mezarını ziyaret ediyor. Mezar taşında \'Annesinin mavi gözlü paşası burada yatıyor\' yazan şehidin annesi Hamlı, oğlunun kabri başında dua edip, gözyaşı döküyor. Hamlı, yüreğindeki evlat acısının 26 yıldır hiç dinmediğini söyledi.



Samsunlu Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Kars 14\'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı emrinde görev yaparken, 18 Nisan 1992\'de Iğdır-Doğubeyazıt Karayolu\'nun 25\'inci kilometresi Pamuk Geçidi mevkiinde PKK\'lı teröristlerin yol kesme eylemin şehit oldu. Şehit annesi Bedriye Hamlı, 26 yıldır her cuma oğlunun Asri Mezarlık\'taki Şehitlik\'te bulunan kabrini ziyaret ediyor. Oğlunun mezarı başında Kuran-ı Kerim okuyup dua eden Hamlı, şunları söyledi:



“Ben oğlumun şehit olduğunu bilmiyordum evdeyken birden bana bir ağlama geldi. Bağıra bağıra ağladım. \'Bana ne oldu niye ağlıyorum\' dedim. Yaşlı babam vardı köye gitmişti babama mı bir şey oldu diye düşündüm. Meğer oğlumun ateşi düşmüş. Oğlum şehit olmuş. O gün ben yemekler hazırladım misafir gelecekmiş gibi. Sonra eşim ve büyük oğlum ağlayarak bağırarak eve geldi. Sonra oğlumun acı haberi geldi. 26 yıl geçti. Ben her cuma oğlumun şehitlikteki mezarını ziyaret ediyorum. Sadece Cuma günleri değil ara ara yine gidiyorum. Elimden gelse hiç onun yanından gitmeyeceğim. Saatlerce oğlumun mezarının başında bekliyorum. Benim için yanıyor, ciğerim sökülüyor ama oğlum bana hiç cevap vermiyor ki. 26 yıldır aynı acı. Acı bu günkü gibi hiç sönmüyor. Her zaman söylüyorum vatan sağ olsun. Ama benim kalbimdeki bu acı hiç dinmedi. İlk günkü gibi aynı” dedi. Şehit annesi Bedriye Hamlı, sözlerine şöyle devam etti:



\"Bugün de şehit haberleri geliyor. Şehitler geldikçe bizim acımız daha da artıyor. Kimse bu acıyı bilmez. Ancak şehit anneleri bu acıyı anlar. Bana diyorlar ki \'Bu kadar yıl geçmiş, çoktan unutmuşsundur’ Unutulur mu hiç. Benim için yanmadığı hiçbir saat dakika yok. Ömrüm bu acıyla geçti. Ben saçının teline dokunmaya kıyamazdım. ‘Mavi gözlü paşam’ diye severdim. Ama oğlumu bana bırakmadılar beni yaktılar Allah onları da yaksın. Allah devletimize zeval vermesin. Bizim her zaman yanımızda. Sadece şehit düştüğünde evli olanlara övünç madalyası eşlerine bekarlarda anne ve babalarına veriliyor. Benim yavrum şehit olduğunda evliydi 6 yaşında bir evladı da vardı. Eşine övünç madalyası verdiler ancak anne ve babasına da vermeleri gerekiyor. Bende evladımın övünç madalyasını gururla taşımak, saklamak istiyorum. Evli olan şehitlerin anne ve babalarına da şehit evlatlarının övünç madalyasını verseler.\"



Mezar taşında ‘Annesinin mavi gözlü paşası burada yatıyor’ yazan şehit Hamlı’nın annesi Bedriye Hamlı, oğlunun mezarına her gelişinde gözyaşı döküyor.