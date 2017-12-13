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(Görüntülü Haber) 250 TL'yi çaldı boş cüzdanı bıraktı

Bülent TATOĞULLARI -Emrah GÜLANTALYA,(DHA) ANTALYA'da bir kamyonetin kapısını açıp içerde bulunan cüzdandaki 250 TL'yi çalan M

13 Aralık 2017 15:37

Bülent TATOĞULLARI -Emrah GÜLANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da bir kamyonetin kapısını açıp içerde bulunan cüzdandaki 250 TL\'yi çalan M.G. ile bir iş yerinden hamur makinesi çalan V.D. ve R.Y. yakalandı. Polisi harekete geçiren hırsızlık olayları, Kepez ilçesi Toptancı Hal Komleksi\'nde meydana geldi. Park halindeki kamyonetin kapısını açan M.G., içinde bulunan cüzdandaki 250 lirayı alıp boşunu bırakıp kaçtı. Polis hırsızın peşine düşerken aynı bölgede bir işyerinden hamur makinesi çalındı. Kepez ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından tespit ettiği cüzdan hırsızı M.G. ile hamur makinesini çalan V.D. ve R.Y\'yi yakaladı. 3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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