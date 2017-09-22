(Görüntülü Haber) 25 milyon dolar yatırımla diş hastanesi açıldı

Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) OKAN Üniversitesi Tuzla\'da 25 milyon dolarlık bir yatırım ile Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'ne bağlı diş hastanesi açtı.





150 MİLYON DOLARLIK SAĞLIK YATIRIMI





140 hastanın aynı anda diş tedavisi yaptırabileceği hastanede 500 öğrenci de eğitim görebilecek.





Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, tüm sağlık yatırımlarının toplamda 150 milyon doları bulduğunu belirtti ve \"Hastanemiz Türkiye\'nin en büyük ve en modern teknoloji kullanılarak yapılan diş hastanesi ve aynı zamanda Okan Üniversitesi\'nin araştırma uygulama hastanesi. Hem bölgeden hem yurtdışından hastalarımız olacak hem de öğrencilerimiz eğitimini burada tamamlamış olacak. 3 tane konferans salonumuz var, ameliyathanelerimiz var ve hepsini de son teknoloji ile dizayn ettik\" dedi.





\"EN ÇOK GÜRCİSTAN VE BALKAN ÜLKELERİNDEN HASTA GELİYOR\"





Hastanede diş tedavisi ile ilgili tüm tedavilerin aynı çatı altında yaptırılabileceğini belirten Okan, bunun bütüncül bir yaklaşım ile yapıldığını söyledi ve \"Üniversitemiz son 2 yılında çok ciddi yatırımlar yaptı. Bilindiği gibi geçen yıl yine Tuzla bölgesinde 250 yataklı araştırma ve uygulama hastanesini açtık\" dedi.





Hastane gelirlerinin yüzde 20\'sinin yurtdışından gelen hastalardan gelmesini beklediklerini de belirten Okan, en çok Gürcistan ve Balkan ülkelerinden hasta kabul ettiklerini de sözlerine ekledi.