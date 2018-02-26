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(Görüntülü Haber) 24 milyon liralarına el konulan çete, adliyeye belediye otobüsüyle götürüldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 9 ilde, internette yasa dışı bahis oynatanlara yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 109 kişiden, 4'ü kadın 66'sı adliyeye Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüseyle götürül

26 Şubat 2018 16:19

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 9 ilde, internette yasa dışı bahis oynatanlara yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 109 kişiden, 4\'ü kadın 66\'sı adliyeye Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne ait halk otobüseyle götürüldü. Çetenin hesaplarından çıkan para ise 24 milyon liraya ulaştı. Başta ABD ve Almanya olmak üzere Hong Kong, Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Gürcistan, Belçika, Afrika ve Estonya uzantılı internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik, Adana Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Bin polisin katıldığı operasyonda, Adana, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya\'da 140 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, çoğu kadın 109 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca 8 cep telefonu, 3 bilgisayar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. HESAPLARDAN SERVET ÇIKTI Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından, yasa dışı bahis çetesi üyelerinin farklı bankalarda bulunan 24 milyon lirasına el konuldu. Çete liderlerinin, yasa dışı bahis oynatarak elde ettikleri paraları yatırmak için hesaplarını kullandıkları kişilere aylık 2 bin 500 lira verdikleri de ortaya çıktı. Para transferlerinin dikkat çekmemesi için farklı sektörlerde 73 ayrı şirket kurduran bahis çetesinin bu kişilere de kazançtan prim ve aylık 3 bin lira verdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. 1500 HESAP AÇTIRMIŞLAR Operasyonda gözaltına alınan 109 kişiden 47\'sinin kendi hesabını çeteye kullandırdığı, geriye kalan 62 kişinin ise açılan 73 şirketin kurucusu ya da çalışanı olduğu belirlendi. Bu şüphelilerden şirket kurucusu ve çalışanlarının her birinin en az 6, en fazla 15 ayrı bankada hesap açtırdığı belirlendi. Ayrıca hesaplarını kullanıp aylık ücret verdikleri 47 kişinin ise en az 5, en fazla 10 hesabı bulunduğu ortaya çıktı. Çetenin bu yöntemle yaklaşık 1500 hesap açtırdığı tespit edildi. Çetenin ayrıca, birçok ülkenin para birimlerinde üyelerine hesap açtırdığı saptandı. Çetenin, eldeki paranın dikkat çekmemesi için bu kadar çok sayıda hesap açtırdığı belirtildi. 15 gündür gözaltında tutulan 109 kişinden 43\'ü serbest bırakıldı. BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE GÖTÜRÜLDÜ Çeteye para kazanmak için girdiklerini söyleyen 4\'ü kadın 66 kişi ise yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Çevik kuvvet eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheliler, yanlarındaki valiz ve çantalarla belediye otobüsüne bindirildi. Zengin olma hayali ile çeteye giren şüpheliler tek sıra halinde bindirildikleri belediye otobüsü ile adliye binasına götürüldü. 1 MİLYON EURO\'YA BLOKE KONDU Çetenin ayrıca Mehmet Fatih K. adına medikal ve elektronik alanında faaliyet gösteren bir şirket kurdurduğu ve yurt dışından elde ettikleri toplam 1 milyon Euro\'yu hesabına yatırdıkları da ortaya çıktı. Polis ise bankada bulunan bu paraya bloke koydurttu. Adına şirket kurdurulup ve hesabını kullandıran Mehmet Fatih K.\'ye ise aylık 1600 lira verildiği ortaya çıktı.

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