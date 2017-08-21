(Görüntülü Haber) 230 kiloluk Cuma'ya, Devlet sahip çıktı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY’ın İskenderun İlçesi\'nde yaşam mücadelesi veren 230 kilo ağırlığındaki 47 yaşındaki Cuma Yıldız, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulansla evinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Merkeze bağlı Esentepe Mahallesi 350 Sokak\'ta üvey annesi Meryem Yıldız\'la yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan Cuma Yıldız, 1990 yılında 70 kilo olarak askere gidip 90 kilo olarak geldiğini daha sonra yıllar içinde kilo aldığını söyledi. Fakirlik nedeniyle tedavi olamadığını açıklayan Yıldız\'ın açıklaması, DHA tarafından haberleştirilmesinin ardından, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Evine gelen özel ambulans, Cuma Yıldız\'ı, tedavi için Hatay Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Cuma Yıldız’ı tedavisinin yapılacağını söyledi.