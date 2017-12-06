(Görüntülü Haber) 23 yıl bekledikleri kızının doğum gününde, TOKİ'den ev sahibi oldu

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya\'da yapılan konutların kura çekiminde 198 kişi ev sahibi oldu. Kura çekiminde ismi okunan Ali Parlak (45), 23 yıl sonra çocuk sahibi olabildiklerini ve kızının kendilerine şans getirdiğine inanıp TOKİ\'ye başvurduğunu, 5\'inci yaş gününde de kurada ismi çıkıp ev sahibi olduğunu söyledi.



TOKİ tarafından Konya\'nın Meram ilçesi Gödene Mahallesi\'nde satışa sunulan \'2+1\' ve \'3+1\' konut projeleri için bugün kura çekimi yapıldı. Kurayı başvuruda bulunanlar heyecanla izledi. Kurada ismi çıkan bazı aileler sevinçten ağladı. Kura çekimi sonunda 198 kişi ev sahibi oldu.



KERPİÇ EVDE OTURUYORDU



Kurada işitme engelli oğlu Hasan Basri Arslan\'ın adı okunan emekli Halil İbrahim Arslan (63), \"TOKİ\'ye teşekkür ederiz İşitme engelli çocuğumuz ev sahibi olacak. Ben onun adına katıldım. Köyde kerpiç bir evde kirada oturuyordu. Şimdi ev sahibi oldu\" dedi.



KIZI ŞANS GETİRDİ



23 yıl sonra çocuk sahibi olabildiklerini ve kızının kendilerine şans getirdiğine inanıp, TOKİ\'ye başvurduğunu belirten bir belediyede özel güvenlik görevlisi Ali Parlak ise bugün kızı Hatice Kübra\'nın 5\'inci yaş günü olduğunu söyledi. Parlak, \'\'Çifte sevinç yaşıyoruz. Kızımın da bugün doğum günü. Öyle mutluyuz ki tarif etmek imkansız. \'2+1\' evim oldu. Hiç beklemiyordum ama çıktı. Bugün çok dua ettim bana çıkması için. Çocuğum olmuyordu, 23 yıl sonra çocuk sahibi olduk. Kızımın şansına katıldım, başvurdum. Kira öder gibi ev sahibi olacağız. Allah\'ım kızımın doğum gününde bir de ev verdi. Eşime henüz haber vermedim. Eve gidince kocaman bir kucaklaşma olacak\" diye konuştu.



TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Hasan Hüseyin Çelik ise kura töreninde projeler hakkında bilgi verdi. Çelik şunları kaydetti:



\"TOKİ olarak 804 konut ve 504 konut projelerinin kura çekimini gerçekleştirdik. Bu kurada ev sahibi olamayan vatandaşlarımız üzülmesinler, sırası geldiğince onları da konut sahibi yapacağız. 509 projede 8 bine yakın başvuru almıştık. Burada kura yöntemi ile hak sahiplerini belirledik, satış sözleşmesini imzalattık. Fakat biz konutu olmayanlara ev verdiğimiz için bunların içerisinde eleme yaptık. 3 etapta 509 konutun satışını gerçekleştirdik. En son kalan 22 konutumuzun da kurasını gerçekleştiriyoruz. 22 vatandaşımız ev sahibi olacak ve 11 tane de yedeğimiz var. Kurada ismi çıkan vatandaşlarımızdan 11-15 Aralık tarihlerinde bankada sözleşme imzalamayanlar haklarını kaybedecekler. 804 adet konutumuz var. Bu projemizi 42 adet \'2+1\' ve \'3+1\' olarak projelendirdik. Bu konutların 2-3 etap halinde bugün kura çekilişlerini yaptık. 176 vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Konutu olup başvuru yapanları elemek kaydıyla, konutu olmayanlara vermek kaydıyla bugün kura çekilişlerini yaptık. Yüzde 80\'ini tamamladık. Yakında anahtarları teslim edeceğiz.\"