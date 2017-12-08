(Görüntülü Haber) 21 polise FETÖ'den hapis cezası verildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FetHullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla 55\'i tutuklu 107 rütbeli polisten 21\'i 1- 7 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. 38 sanık ise beraat etti. Aynı dosyada yargılanan ve son savunmalarını hazırlamaları için gün verilen 45\'i tutuklu 48 sanık hakkında 20 Mart 2018 tarihinde karar verileceği bildirildi.



Samsun\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik polisin yaptığı soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan ve aralarında Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürü ve yardımcıları, Emniyet Amirleri, başkomiser ve komiserler ve polis memurlarının bulunduğu 107 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 55\'i tutuklandı.



Samsun 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan 55\'i tutuklu 107 sanığın 4 gün süren yargılanmaları bugün de devam etti. Karar duruşmasında 45\'i tutuklu 48 sanık son savunmalarını hazırlamak için mahkeme heyetinden süre talep etti. Mahkeme heyetine süre isteyen sanıklara 20 Mart 2018 tarihine kadar süre verilmesine ve bu tarihinde karar verilmesine karar verdi. Kalan 10\'u tutuklu 59 sanık ise mahkeme heyetine yaptıkları son savunmalarında bereatlerini ve tahliyelerini istedi.



İfadeleri tamamlayan mahkeme heyeti, \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan Engin Sağlam, Hüseyin Yalçınkaya, Yasin Sağdıç, Osman Üçüncü, Selami Çöpçü, Alim Keskin, Serdar Dereli, Orhan Geçgel ve Özgür Gider\'e, 7 yıl 5 ay 3 gün, Ayhan Berk, Ercan Gültekin, Canip Galip Yavaşoğlu\'na 6 yıl 3 ay, Yusuf Atik, Alaattin Erol\'a 2 yıl 1 ay, Turan Sarıçobanoğlu ve Osman Kuzucu\'ya 1 yıl 10 ay 15 gün, Mahmut Kurt, Güven Karaman ve İsa Sağır\'a, 1 yıl 8 ay 18 gün, Selahattin Karaca ve Mehmet Arslan\'a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.



Heyet, 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Alim Keskin\'i yaşı ve sağlık sorunlarından dolayı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Canip Galip Yavaşoğlu\'nu ise ByLock kullanmadığı ve delil durumundan tahliye etti. Diğer 8 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 38 sanık ise bearat etti.