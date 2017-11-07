(Görüntülü Haber) 200 kiloyu aşınca kapıdan sığmadı, pencereden çıkarıldı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yaşayan 49 yaşındaki Mesut Duva, Kıbrıs\'ta geçirdiği trafik kazasının ardından yakalandığı \'fil hastalığı\' nedeniyle aşırı kilo alıp, bacaklarında büyüme oluştu. Hastaneye götürülmesi için gelen 112 ekipleri, 200 kiloyu aştığı belirtilen Duva\'yı kapıdan çıkaramayınca AFAD ekiplerinin yardımıyla evinin sökülen penceresinden çıkararak obez ambulansıyla hastaneye kaldırdı. Edirne\'nin Kaleiçi semtinde oturan Mesut Duva, 9 ay önce Kıbrıs\'ta trafik kazası geçirdi. İddiaya göre tedavisi sırasında kullandığı kortizon ilaçları nedeniyle \'fil hastalığı\'na yakalanan Duva, kısa sürede aşırı kilo alırken, bacaklarında ve ayağında büyüme ile şişkinlikler oluştu. Bu nedenle eşi ve kardeşleri tarafından terk edildiği öne sürülen ve kuzeni tarafından bakılan Mesut Duva, dün 112 sağlık ekiplerince tedavisi için hastaneye götürülmek istendi. Ancak eve gelen sağlık ekipleri aşırı kiloları ve bacaklarındaki büyüme nedeniyle Mesut Duva\'yı kapıdan sedye ile çıkaramadı. Apartmanın bodrum katında oturan Duva, yola bakan penceresi ve demir parmaklıkları AFAD ekiplerince kesilerek çıkarıldı. Evin içerisinde AFAD ve sağlık ekiplerince altına branda serilen Duva, özel asansörlü sedye ile saatler süren çalışmaların ardından pencereden çıkarıldı. Ekiplerce obez ambulansına taşınan ve 200 kiloyu aştığı belirtilen Mesut Duva, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alındı. FİL HASTALIĞI NEDİR? Lenf sıvısının vücuttaki miktarının artması veya sistemik dolaşıma verilemeyip deri altına, doku aralıklarına yayılmasıyla bacaklar, kollar, kasıklar ve yüzde aşırı şişmelere sebep olan bir hastalık.