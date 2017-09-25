(Görüntülü Haber)  20 çift toplu nikah töreni ile dünya evine girdi 



İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ Belediyesi\'nin düzenlediği toplu nikâh töreninde 20 genç çift dünya evine girdi. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek Beykoz Çayırı\'nda düzenlenen törende çiftlerin nikâhlarını kıydı.



Toplu nikâh töreninde çiftlerin şahitliğini AK Parti Milletvekilleri Mihrimah Belma Satır ile Osman Boyraz yaparken, gelinler ve damatlar büyük mutluluk yaşadı. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, nikâh töreninden sonra çiftlere evlilikle ilgili öğütler verdi. Düğün arabasını ve gelinlik ile damatlıkları çiftlere hediye eden Beykoz Belediyesi, çiftlere düğün hediyesi olarak ev eşyası verdi.

Toplu nikâh töreni ile 7 yıl sonra evlenen Ela İbişağa ve Cihan Soylu çifti Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek\'e teşekkürlerini iletti. Elif Hasbaş ve Sinan Erol çifti, kına gecelerini de yapan belediyeye toplu nikâhlarını da gerçekleştirdiği için teşekkür etti. Neslihan Dere ve Rıdvan Aksu çifti, çok mutlu olduklarını ifade etti. Aksu, \'Çok güzel duygular yaşadık, deniz turu yaptık, düğün konvoyuyla gezdik. Her şey çok güzel oldu. Beykoz Belediyesi?ne çok teşekkür ediyoruz\' diye konuştu. Ahmet Yüksel ve Fatma Kan çifti, toplu nikâh töreninin durumu yeterli olmayanlar için çok güzel bir imkân olduğunu kaydetti.



Nikah sonrası sahne alan şarkıcı Mustafa Keser davetlilere en sevilen parçalarını söyledi.