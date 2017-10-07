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(Görüntülü Haber) 2 yaşındaki kızıyla cezaevine girdi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'de 'hırsızlık ve görevi kötüye kullanma' suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

07 Ekim 2017 00:02

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ\'de \'hırsızlık ve görevi kötüye kullanma\' suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında bulunan 30 yaşındaki Neşe Güldane U., demir parmaklıkların ardına 2 yaşındaki kızı ile birlikte gitti.

Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından düzenlenen bir dizi operasyonda, \'Hırsızlık\' ve \'Görevi kötüye kullanma\' suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişiden 14\'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. \'Hırsızlık\' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Neşe Güldane U. kucağına aldığı 2 yaşındaki kızı ile birlikte cezaevine gitti.
 

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