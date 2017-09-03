(Görüntülü Haber) 2 yaşındaki çocuğun başparmağının ihmal sonucu kesildiği iddiası

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ\'de çocuklarının havale geçirdiğini belirten aile, yanlış müdahale yüzünden çocuklarının sol el başparmağının kesildiğini iddia etti. Aile Sağlık Bakanlığı\'na şikâyet edip, aynı zamanda Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulundu. Baba Ramazan Yılmaz, \'Çocuğumun parmağının kesilmesine sebep olanlar cezasını çeksin dedi. Merkez Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi\'nde oturan Ramazan Yılmaz ve Raziye Yılmaz çifti, 2 yaşındaki çocukları Rahman Yılmaz\'ın 31 Temmuz\'da sıcak havale şikayetiyle Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi?ne götürdü. Yaklaşık 1 hafta hastanede tedavi gören çocuğunun daha sonra İntaniye bölümüne götürüldüğünü ifade eden Baba Ramazan Yılmaz (31) çocuğunun yanlış müdahale sonrasında sol el başparmağının kesildiğini savundu. Yılmaz, \'Çocuğumuzu 31 Temmuz sıcak havale sonucu Fakülteye götürdük ve 4 gün acilde yattı. Sonra Erciyes Üniversitesi\'nde Pediatri İntaniye bölümüne yatırdılar. Sonra MR çekilmek istenmiş geceleyin. Akşam parmağına solunun bandı bağlamışlar. Ertesi sabah eşim aradı ve \'çocuğun parmağı morarmış kalbinden geliyor dediler bana\' dedi. Hastaneye gittim.Çocuğun parmağına kan oturmuş, ihmalin olduğu belli. Hemşireyi çağırdım, neden bir şey yapmıyorsunuz\' dedim. Ortopediyi bekliyoruz, şudur budur dediler. Yani parmağı 2 gün boyunca pansuman dahi etmemişler. Biz sesimizi çıkarınca biraz işlem yapıldı diye konuştu. \"BİZE PARMAK KESİLMEYECEK DENDİ\" İlk etapta doktorların kendilerine, \'Çocuğun parmağı kesilmeyecek dediğini dile getiren Baba Ramazan Yılmaz, şunları söyledi, \'Bize çocuğun parmağı kesilmeyecek dediler. Yüzde 50 kurtarma ihtimali var dediler. Ama bizi kandırmak için çocuğu 2 kez ameliyata soktular ve çocuğa Çin işkencesi yaptılar. 27 Ağustos\'ta ameliyatla parmağı kesildi. Şimdi çocuğun parmağı kesik. Bu olaydan sonra yetkili mercilere şikayette bulunduk. Bunu yapan hemşire ya da kimse hesabını vermeli. Bize göre hemşirenin ihmali var. Bize daha sonra parmağı \'MR cihazı parmağı yakmış\' dediler. Benim çocuğum 5 kere MR\'a girdi bir şey olmadı. Hepsinde de o solunum cihazı , o bant bağlıydı, sarılıydı. Bant, 21:20 gibi bağlanmış, ertesi gün 07:00\'da çıkarılmış. Burada ihmal var. Çocuğumun parmağı ihmal yüzünden kesildi \"GEREKLİ MERCİLERE ŞİKAYET ETTİK\" Cumhuriyet Savcılığı\'na, BİMER\'e, Sağlık Bakanlığına, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü\'ne konuyla ilgili olarak şikayette bulunduğunu belirten Baba Yılmaz, \'Hakkımızı arayacağız. Ama bunu yapanların hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz. Kesinlikle maddiyat peşinde değiliz. Başkanlarının da başına gelmesin. Bu çocuktan gelen bir kuruşu Allah yedirmesin. Bunu yapan hemşire ya da her kimse hesabını versin istiyoruz. Benim çocuğumun 2 yaşında yanlış müdahaleden dolayı parmağı kesildi. Günlerce hastanede mağdur olduk dedi. \"ÇOCUĞUM ATEŞLİ AĞRI İLE GİTTİ PARMAĞINDAN OLDU\" Anne Raziye Yılmaz (28) ise çocuğun ateşli ağrı nedeniyle hastaneye gittiğini ancak parmağından olduğunu söyledi. Anne Yılmaz, \'Bayramımızı yaşayamadık. Bu konuda ihmali olanların yani suçluların cezasını çekmesini istiyoruz. Çocuğum ateşli ağrı, hararetli hırıltı şikayeti ile gitti hastaneye ancak parmağından oldu. Akşam o bant bağlandı, sabah çocuğumun parmağı simsiyah olmuştu, yanmıştı. Parmağı açtıklarında su gibi bir şeyler döküldü. Sorduğumuzda da MR cihazı yakmış dedilerö şeklinde konuştu. \"BİR ÖZÜR DAHİ DİLEMEDİLER\" Babaanne Hanım Yılmaz da (56) şikayetçi olduklarını belirterek, \'Çocuğun parmağı kesildi, kusurumuz, hatamız var, özür dileriz dahi demediler. Sapasağlam gitti çocuğumuz ve daha sonra parmağını kaybetti. Bir özür bile dilemediler. Başbakanımız sesimizi duysun. Torunumun tek parmağı ile kalmasını istemiyorum. Sonuna kadar şikayetçi olacağız dedi. Torununun ihmal yüzünden parmağını kaybetmesinden dolayı üzüntü yaşadıklarını ifade eden Süleyman Yılmaz da (57) yaşanan olayın ardından kimsenin gelip, özür dilememesinden yana dert yandı. Yılmaz, \'Kimse gelip, ilgilenmedi. Özür dilemedi. Bir şey olmamış gibi davrandılar. Hatamız var demediler. Bir çocuğun geleceği ile oynadılar diye konuştu.