(Görüntülü Haber) 2 yaşında 37 kiloluk Yağız, devlet desteğiyle kilo vermeye başladı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Tekkeköy ilçesinde oturan Sedat ve Sevda Bekte çiftinin ikinci çocukları 2 yaşındaki Yağız Bekte, \'Leptin hormonu eksikliği\' nedeniyle hızla kilo aldı. Geçen ay 37 kiloya kadar ulaşan çocuğun tedavisi için kullanılacak ilacı devletin karşılamasıyla birlikte tedavi hızlandı. 1 aydır ilaç kullanan Yağız, 3 kilo vererek 34 kiloya düştü. Baba Sedat Bekte, oğlunun kilo vermeye başlaması nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. Tekkeköy ilçesinde, sanayide işçi 33 yaşındaki Sedat ve ev kadını 27 yaşındaki Sevda Bekte çiftinin ikinci çocukları olan Yağız Bekte\'nin hızla kilo almasından şüphelenen ailesi Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne başvurdu. Yağız Bekte\'nin 5 aylıkken yapılan tetkikler sonucunda leptin hormonu eksikliği rahatsızlığı bulunduğu belirlendi. Çocuğun tedavisi için doktorlar tarafından yazılan ilacın ücretini devlet karşılamayınca aile yardım çağrısında bulundu. Ailenin bu çağırısının kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından yapılan düzenlemeler ile bir kutusu 4 bin 441 dolar olan ilacın bedeli SGK tarafından karşılanmaya başlandı. Yurt dışından getirilen ilacı, Yağız Bekte bir ay önce kullanmaya başladı. Geçen hafta tedavi gördüğü OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü\'nde yapılan kontrolde Yağız Bekte\'nin ilaç tedavisi sonrasında 1 ayda 3 kilo vererek 34 kiloya düştüğü belirlendi. Çocuklarının kilo vermeye başlaması ailesini sevince boğdu. Büyük mutluluk yaşayan anne ve babası ilacın SGK kapsamına alınmasını sağlayan tüm görevlilere teşekkür etti. \"1 KUTU İLACIN MALİYETİ 17 BİN LİRA\" Oğlunun tedavisinin çok iyi gittiğini ve vücudundaki hormonların normal seviyelere gelmeye başladığını söyleyen Baba Sedat Bekte, şöyle konuştu: \"Her gün ilacından bir doz iğne vuruluyor. Ömür boyu bu ilacı kullanacak. Oğlumun tedavisi yapıldığı için çok mutluyuz. Sağ olsun devletimizden, milletimizden, yetkililerden sesimizi duyup gerekli düzenlemeyi yapıp oğlumun ilacını SGK tarafından ödenir hale getirdiler. Ben sanayide işçi olarak çalışıyorum. 1 kutu ilacın maliyeti yaklaşık 17 bin lira civarında. Aylık 10 kutu ilaç kullanması gerekiyor. Bunu benim karşılamam gibi bir durumum yoktu. Çok şükür devletimiz ilacı artık karşılıyor. Mutluluğumuz kelimelere sığmıyor. İnşallah oğlum kilo vermeye devam edecek. Oğlumun sürekli yemek yeme isteği ortadan kalktı. Daha çok hareket eder hale geldi. Ayakta durmaya ve bizim desteğimizle yürümeye başladı.\" Anne Sevda Bekte oğlunun tedavi başlamadan önce ayda ortalama 2 kilo aldığını söyleyerek şunları söyledi: \"Oğluma anne sütü verirken de oğlum ayda 2 kilo alıyordu. Bu hormonlarla ilgili rahatsızlık olduğu için önüne geçemiyorduk. Yağız\'ın doyma hissi yoktu. Evde sofra kuramaz hale gelmiştim. Kıyafet bulmakta zorlanıyordum. 9 yaşındaki ağabeyinin kıyafetleri olmuyordu. Bez bulmakta bile zorlanıyorduk. Sürekli yemek yeme isteği vardı. Oğlumun yaşına ve boyuna göre kilosu 11-12 kilo olması gerekirken o, 3 kat daha fazla şekilde 37 kiloydu. İlaç kullanmaya başladıktan sonra sürekli yemek yeme isteği ortadan kaldı. Ben yemek verdiğimde eğer doyduysa \'İstemiyorum anne yemeyeceğim\' diyor. İlk defa kilo vermeye başladı.\" \"KİLO VERMESİ; BİZE DÜĞÜN BAYRAM OLDU\" Son kontrolde ilk kez oğlunun kilo verdiğin öğrendiklerini söyleyen Sevda Bekte, \"Yağız\'ı her ay kontrol için hastaneye götürüyorduk, sürekli üzülerek geri geliyorduk çünkü her gittiğimizde oğlum sürekli kilo alıyordu. Ama son kontrolümüz bize düğün, bayram gibi oldu oğlum ilk defa kilo verdiğini öğrenerek evimize döndük. Bu mutluluğun tarifi yok. Yağız kilo verdiği için çok seviniyoruz. Bu ilaç için çok çaba sarf ettik. Sonunda sesimizi duyurduk devletimiz ilacın ücretini karşılıyor, çok mutluyuz. Herkese teşekkür ederiz\" dedi.