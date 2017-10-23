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(Görüntülü Haber) 2- Orhan Gencebay: Deniz Baykal'ın iyileşmesi için dua ediyorum

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Deniz Baykal'ı ziyaret eden ünlü sanatçı Orhan Gencebay, "Bir an evvel iyileşmesi için dua ediyorum" dedi

23 Ekim 2017 17:35

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi\'nde tedavi altında bulunan Deniz Baykal\'ı ziyaret eden ünlü sanatçı Orhan Gencebay, \"Bir an evvel iyileşmesi için dua ediyorum\" dedi.



Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, İbn-i Sina Hastanesi\'nde 8 gündür tedavi altında bulunan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Orhan Gencabay, Baykal\'ın kendisini 18 yıl önce geçirdiği bir ameliyat sonrası ziyaret ettiğini hatırlatarak, \"Şimdi iyi haberlerini bizzat hanımefendiden ve dostlarından aldık, zaten takip ediyorduk. İnşallah her şey çok daha iyi olacak, şifa bulacak başkanımız. Bir an evvel iyileşmesi için dua ediyorum\" dedi.

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