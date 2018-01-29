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(Görüntülü Haber) 2 Ordu komutanı Burseya Dağı'nda

KİLİS-REYHANLI (DHA)Zeytin Dağı Harekatı'nı yöneten 2

29 Ocak 2018 20:07

KİLİS-REYHANLI (DHA)Zeytin Dağı Harekatı\'nı yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Burseya Dağı\'nda Türk askerlerini ziyaret etti. KİLİS VE REYHANLI\'YA 2 ROKET DÜŞTÜ Kilis\'in Öncüpınar Mahallesi\'ndeki zeytin bahçesine saat 14.30 sıralarında Afrin bölgesinden atılan roket düştü. Saat 15.00 sıralarında da Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki Gültepe Mahallesi\'nde boş bir alana roket isabet etti. Her iki olayla ilgili polis güvenlik önlemi alırken patlamalarda ölen yada yaralan olmadı.

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