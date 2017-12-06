(Görüntülü Haber) 2 metrelik duvardan cami avlusuna attığı genç kıza tecavüz eden sanığın cezası onandı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTİNAF Mahkemesi, Şişli\'de üniversite öğrencisi A.Ç.\'yi 2 metrelik duvardan cami avlusuna atarak belini kıran ve tecavüz eden Moğolistan vatandaşı Tuvshınbayar E.\'ye verilen 26 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. İstinaf Mahkemesi, öğrenci değişim programı Erasmus ile Almanya\'dan Türkiye\'ye okumaya gelen Türk vatandaşı A.Ç.\'yi (22) 2 metrelik duvardan cami avlusuna attıktan sonra tecavüz eden Moğolistan vatandaşı Tuvshınbayar E.\'ye verilen 26 yıl 8 aylık hapis cezasına ilişkin İstinaf başvurusunu dosya üzerinden inceleyerek karara bağladı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin sanığa, \"Nitelikli cinsel saldırı\", \"Nitelikli yağma\", \"Nitelikli kasten yaralama\" ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçlarından verdiği toplam 26 yıl 8 aylık hapis cezasının hem sanık hem, mağdur hem de dosyaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından istinaf edildiğini hatırlattı. İstinaf başvurusunu değerlendiren 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, tarafların istinaf taleplerinin esastan reddine, yerel mahkeme kararının onanmasına hükmetti. Kararda, nitelikli cinsel saldırı suçundan tarafların Yargıtay\'a başvurma hakları bulunduğu belirtilerek, diğer üç suçtan kurulan hüküm yönünden ise kararın kesinleştiği kaydedildi. ÜÇ SUÇTAN CEZASI KESİNLEŞTİ Sanığın, \"Nitelikli cinsel saldırı\" suçundan aldığı 12 yıl 6 aylık hapis cezası 5 yıldan fazla olduğu için tarafların bu suç yönünden Yargıtay\'a gitme hakları bulunuyor. Sanığın, \"Nitelikli yağma\" suçundan aldığı 4 yıl 2 ay, \"Nitelikli kasten yaralama\" suçundan aldığı 5 yıl ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan aldığı 5 yıllık hapis cezaları, Yargıtay\'a başvuru için gerekli olan 5 yılın üzerinde olmadığından, bu suçlar yönünden verilen onama kararı kesinleşti. NE OLMUŞTU? Öğrenci değişim programı ile Almanya\'dan Türkiye\'ye gelen A.Ç., 23 Aralık 2016 tarihinde gece yarısı kaldığı öğrenci yurduna gittiği sırada Şişli\'de Moğolistan asıllı Tuvshınbayar E.\'nin saldırısına uğradı. Genç kızı 2 metrelik duvardan Osmanbey Cami\'sinin avlusuna atan Tuvshınbayar E., genç kızı sürükleyerek cami avlusunda bulunan kulübeye soktu. Mağduru darp ederek belini kıran Tuvshınbayar E. belinin kırılması sonucu bayılan mağdura tecavüz ettikten olay yerinden kaçtı. Mağdurdan aldığı cep telefonunu sokakta bir apartmanın girişine bıraktı. Yakalandıktan sonra tutuklanan Tuvshınbayar hakkında açılan dava, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Mahkeme 15 Mayıs 2017 tarihinde Tuvshınbayer\'i, \"Nitelikli cinsel saldırı\", \"Nitelikli yağma\", \"Nitelikli kasten yaralama\" ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçlarından 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hem sanık, hem mağdur hem de davaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yerel mahkemenin bu kararını istinaf etmişti.