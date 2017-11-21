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(Görüntülü Haber) 2 metre yükseklikteki garaj çatısından düşüp öldü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, yaklaşık 2 metre yükseklikteki garajın çatısına çıkıp, iğde ağacı dallarını budayan Bedri Uğuzay (70), dengesini kaybedip beton zemine düştü

21 Kasım 2017 19:03

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da, yaklaşık 2 metre yükseklikteki garajın çatısına çıkıp, iğde ağacı dallarını budayan Bedri Uğuzay (70), dengesini kaybedip beton zemine düştü. Uğuzay, olay yerinde öldü. Olay, bugün Cumhuriyet mahallesi 674\'üncü sokakta meydana geldi. Bedri Uğuzay, bahçesindeki iğde ağacının garajın üzerine gelen kısımlarını budamak için 2 metrelik garajın çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Uğuzay, beton zemine düştü. Uğuzay’ın düştüğünü gören yakınları, 112 Acil Servis\'e haber verdi. Gelen sağlık görevlileri Uğuzay\'ın öldüğünü belirledi. Uğuzay’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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