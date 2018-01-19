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(Görüntülü Haber) 2- Meteorolojik şamandıra kurarken, yunus sürüsünü görüntülediler

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da, Belek turizm merkezinin 20 kilometre açığına 'meteorolojik şamandıra' kuruldu

19 Ocak 2018 22:03

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'da, Belek turizm merkezinin 20 kilometre açığına \'meteorolojik şamandıra\' kuruldu. Kurum sırasında geçen yunus sürüsü çalışanlar tarafından görüntülendi.



Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Serik ilçesi Belek tatil merkezinin yaklaşık 20 kilometre açıklarında denizdeki meteorolojik parametrelerin (rüzgar, sıcaklık, deniz suyu sıcaklığı, basınç, dalga hızı, yönü ve yüksekliği ile akıntı hızı ve yönü) ölçümlerinin yapılabilmesi için meteorolojik şamandıra kurulduğu kaydedildi.



2010-2017 yıllarında Türkiye denizlerinde 78 deniz otomatik gözlem istasyonu kurulduğu kaydedilen açıklamada, \"Antalya Körfezi\'nin 20 kilometre açığına gemiyle gidilerek şamandıra 330 metre derinlikteki zemine bırakılan 2,5 tonluk beton büze sabitli çelik ve ipek halatlara bağlandı. İstasyon yaklaşık 6 saatte kuruldu. İstasyonların kurulmasıyla birlikte ülkemiz de artık denizlerle ilgili tahmin oluşturmada otorite haline gelmiştir. 2010 yılı öncesinde denizlerimizde bu sistemler yoktu. Antalya açıklarında 6, Muğla kıyılarında da 7 istasyon kuruldu. 2023 yılına kadar ülke kıyıları genelinde istasyon sayısı 92\'ye çıkarılacak. Artık bu sayede daha gerçek ve tutarlı veriler elde ediyoruz. İstasyondan havaya ve denize ait anlık meteorolojik parametrelerin ölçümü yapılacak\" denildi.



YUNUS SÜRÜSÜ SÜRPRİZİ



Açıklamada ayrıca, kurulum sırasında 10 bireyden oluşan yunus sürüsünün istasyonun bulunduğu noktaya kadar gemiyi takip ettiği, bu anların ise teknisyenler tarafından görüntülendiği vurgulandı.



Meteorolojik şamandıralardan alınan veriler sayesinde, başta balıkçılık, deniz ulaşımı olmak üzere tüm sektörler için Cebelitarık Boğazı\'ndan Hazar Denizi\'ne kadar noktasal hava ve deniz tahminleri yapılabileceği kaydedildi.

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