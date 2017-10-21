(Görüntülü Haber) 2- Kurduğu pompalı tüfek düzeneği ile intihar etti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da psikolojik tedavi gören, yurt dışına gidecek kız arkadaşını uğurlamak için İstanbul\'a gitmeye karar verdiği belirtilen 26 yaşındaki Emre Görür, evdeki odasına kurduğu pompalı tüfekli düzenekle intihar etti.



Olay, bu sabah merkez Çukurova İlçesi Toros Mahallesi\'nde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü\'nden mezun Emre Görür, iddiaya göre, kız arkadaşıyla aralarındaki sorunlar nedeniyle bunalıma girdi. 6 aydan bu yana tedavi gören Görür, yurt dışına dil eğitimine gidecek kız arkadaşını uğurlamak için ailesiyle birlikte İstanbul\'a gitmeye karar verdi. Ancak, sabah erken saatlerde uyanarak pompalı tüfeğin tetiğine tutuşturduğu ipi oda kapısının koluna bağlayıp, namlunun önüne geçen Görür, beklemeye başladı. Oğlunu uyandırmak için odaya anne Hülya Görür, kapıyı açınca tüfek ateş aldı. Kafasından yaralanan oğlunun ölümüyle sinir krizi geçiren anne, gözyaşlarına boğuldu. Baba Bilal Görür\'ün de ifadesini alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

