T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 2- Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas'ta birliğine teslim oldu

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirmek üzere Sivas'a gelerek birliğine teslim oldu

15 Eylül 2017 20:27

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirmek üzere Sivas\'a gelerek birliğine teslim oldu. Sabah saatlerinde karayolu ile Ankara\'dan yola çıkan Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas\'ta CHP İl Başkanı Ulaş Karasu tarafından karşılandı. Kerem Kılıçdaroğlu\'na, annesi Selvi Kılıçdaroğlu, kardeşi Zeynep Kılıçdaroğlu ile nişanlısı Mine Alşan eşlik etti. Minibüs ile 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı Kışlası nizamiye kapasına gelen Kerem Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler buradan askeri birliğe giriş yaptı. Kerem Kılıçdaroğlu, herhangi bir açıklama yapmadan birliğine girdi. 368\'inci kısa dönem olarak askerlik hizmetini yerine getirecek olan Kerem Kılıçdaroğlu\'nun 6 Ekim\'de yemin edeceği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eraydın AYTEKİN HüsnüAVCIDHA CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluKerem KılıçdaroğluSivasSabahAnkaraKerem Kılıçdaroğlu Sivas CHPBaşkanı Ulaş KarasuSelvi KılıçdaroğluZeynep KılıçdaroğluMine Alşan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24