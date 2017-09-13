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(Görüntülü Haber) 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ'de 2 katlı evin çatısında çıkan yangın bina sakinlerine korkulu anlar yaşattı

13 Eylül 2017 12:59

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ\'de 2 katlı evin çatısında çıkan yangın bina sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Yangın, Battal Gazi mahallesinde bulunan 2 katlı evin çatısında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı kapladı. Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın bina sakinlerine korkulu anlar yaşattı .Yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek başka alanlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında çatı kullanılamaz hale geldi.

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