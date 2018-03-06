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(Görüntülü Haber) 2- İzmir'de polislere bıçaklı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- iZMİR'in Bornova ilçesinde yoklama kaçağı olduğu belirtilen Serhat Ceyhan (21), GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusu yapmak isteyen 2 polis memurunu bıçakladı

06 Mart 2018 13:30

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- iZMİR\'in Bornova ilçesinde yoklama kaçağı olduğu belirtilen Serhat Ceyhan (21), GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusu yapmak isteyen 2 polis memurunu bıçakladı. Polislerden Mehmet Çelik olay yerinde şehit olurken, Osman Çoban ise yaralandı.



Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7055 Sokak\'ta meydana geldi. Polis memurları Mehmet Çelik ve Osman Çoban, sokak arasında durumundan şüphelendikleri Serhat Ceyhan\'ı durdurup, GBT sorgusu yapmak istedi. Yoklama kaçağı olduğu belirtilen Ceyhan, kimliğini vermeyince polis memurları gözaltına almak istedi. Bu sırada Serhat Ceyhan, yanındaki bıçağı çekip, polis memurlarına saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan polis memurları, telsizle yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. 



Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği polis memurlarından Mehmet Çelik, tüm çabalara karşın kurtarılamayarak şehit oldu, Osman Çoban ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 



Olayın ardından kaçan Serhat Ceyhan, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek, bilgi aldı. 



Şehit polisin naaşı, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

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