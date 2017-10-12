(Görüntülü Haber) 2- Diyarbakır'da Ev'leniyoruz fuarı açıldı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, TÜYAP tarafından organize edilen evlilik hazırlığında olan çiftlere kolaylık sağlamak için düzenlenen \'Ev\'leniyoruz\' fuarı açıldı. Diyarbakır Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, kente kısa süre önce geldiğini anlatırken, \"Buraya geldiğimde öğrendim.; \'İnsanlar Diyarbakır\'a gelirken ağlar ve giderken ağlar\' demişlerdi. Kesinlikle kendi adıma söylüyorum Diyarbakır\'a gelirken ağlamadım\" dedi.







TÜYAP\'ın evlilik hazırlığında olan kişiler için organize ettiği \'Ev\'leniyoruz Fuarı Diyarbakır\'da açıldı. Fuar ve Kongre merkezinde açılışı yapılan fuar açılışına Vali Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, STK temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Özellikle evlilik hazırlıkları yapan çiftler için düzenlenen \'Ev\'leniyoruz Fuarı\'nda konut projeleri, mobilya, aksesuar, dekorasyon, züccaciye, gelinlik, damatlık, abiye kıyafet, düğün organizasyonu, beyaz eşya, ev elektronik eşyalarını satan bir çok firma stand açtı. Açılış konuşmasını yapan Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Diyarbakır\'da ilk kez düzenlenen Ev\'leniyoruz Fuarı\'na 80\'nin üzerinde firmanın katıldığını belirterek, fuarın kentte ekonomik ve sosyal bir canlılık getiriceğini söyledi.







Vali Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı ise, Diyarbakır\'a yeni gelen birisi olarak yaşadığı bir deneyimi anlatmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:







\"Buraya geldiğimde öğrendim. İnsanlar Diyarbakır\'a gelirken ağlar ve giderken ağlar demişlerdi. Kesinlikle kendi adıma söylüyorum Diyarbakır\'a gelirken ağlamadım. Ben 5 çocuğu olan biriyim, çocuklarım büyük ve 3\'ü Üniversitede okuyor. Öğrendikten on beş dakika sonra bütün ailecek çocuklarım ellerini yumruk yaparak, \'Allah Diyarbakır\'a gidiyoruz\' diyerek geldiler. Diyarbakır herkes tarafından tanınan ve bilinen bir kent. Türkiye\'de insanlara önem sırasına göre şehirleri sırala derseniz büyük bir ihtimalle ilk beşte yer alacak bir kent. Ancak, yine herkesin bildiği gibi Diyarbakır sahip olduğu pozitif potansiyelinin ötesinde maalesef ki negatif unsurlarıyla tanınma durumunda kalmış bir kent. Bu kentin bu durumunu ve algısını bir mahfuz talih olmaktan çıkarmanın en önemli koşulu 3 şeydir. Sahip olduğu birikim, sosyal ve kültürel hareketlilik, ekonomik potansiyel siz bu üç unsuru doğru parametreler üzerinde doğru harekete geçirip, işlettiğiniz zaman o şehir kendisine ait başka oyunları da bozacak hale gelecektir. Bu tür fuarlar hem yerel, hem ulusal, hem de uluslararası fuarlar mevcut potansiyelin geliştirilmesinde ve tanıtılmasında çok büyük rol oynarlar.\"







Fuarın açılışı daha sonra bir çiftin nikahının kıyılmasıyla devam ederken, protokol fuarı gezerek stand görevlileri ile sohbet etti. 15 Ekim\'e kadar sürecek fuarda ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklerin de halka sunulacağı belirtildi.







