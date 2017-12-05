T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü Haber) 2- Çavuşoğlu: ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması barış yerine kaos getirir

Özge Düzgün, Tiran, 5 Aralık, (DHA)- Arnavutluk'ta düzenlenen 2

05 Aralık 2017 18:06

Özge Düzgün, Tiran, 5 Aralık, (DHA)- Arnavutluk\'ta düzenlenen 2. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Programı\'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na fahri doktora ünvanı verildi. Çavuşoğku burada yaptığı konuşmada ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı yönündeki haberler dair bu adımın barış yerine bölgeye kaos getireceğini söyledi. Çavuşoğlu Suriye’de çatışmaların durduğunu ifade ederek,“Son bir yıldır Rusya ve İran ile birlikte sarf ettiğimiz çabalarla bugün Suriye’de çatışmalar yüzde doksan oranında durmuştur. Şimdi hedefimiz siyasi çözümdür.” dedi. FETÖ ile mücadelenin sürdüğünün altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Bugün bazı ülkeleri FETÖ ele geçirmiş durumdadır bunlardan bir tanesi Kırgızistan’dır. Geçen hafta Bakü’de Pakistan Dışişleri Bakanı ile sohbet ettik ve kendi kurumlarına yargı dahil nasıl sızdıklarını kendisi bana anlattı. Biz bu terör örgütüyle sonuna kadar mücadele edeceğiz.” dedi. Çavuşoğlu ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına diar çıkan haberler hakkında şunları kaydetti: “Bugünlerde ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak tanıyacağına ve Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağına dair haberler çıkmaktadır. Umarız bu haberler doğru değildir. Bu bilgiler yanlıştır. Aksi taktirde böyle bir adım sorunun çözümüne katkı sağlamayacağı gibi bölgedeki kırılgan yapıyı daha da kırılgan bir hale getirecek, daha da tehlikeli bir hale getirecek barış yerine kaos gelecektir. Çözüm süreci tamamen ortadan kalkacaktır ve böyle bir adım her şeyden önce uluslararası hukuka ve uluslararası anlaşmalara aykırıdır. Bu adım BM’nin 1947 kararına aykırıdır. ‘Ben süper gücüm BM kararını tanımama’ derseniz o zaman BM gibi bir örgüte de ihtiyacımız yok demektir. BM kararlarını herkesten önce BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin uygulaması gerekiyor, saygı göstermesi gerekiyor.” Çözümün iki devletli çözüm olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Burada bir tek çözüm vardır o da iki devletli çözüm. Yan yana iki bağımsız devlet. Doğu Kudüs\'ün başkent olduğu ve 1967 sınırlarıyla bağımsız bir Filistin devleti ve İsrail devleti. Bölgeye barış ve huzur ancak böyle gelir” dedi. Tüm kesimlerin böyle bir adımdan rahatsız olacağını kaydeden Dışişleri Bakanı, “Şimdiden tüm dünyada büyük bir rahatsızlık var sadece İslam dünyasında değil. Hristiyan dünyasında da büyük bir rahatsızlık var. Esasen Musevilerin birçoğunda da rahatsızlık var. Çünkü Kudüs tüm dinlerin, 3 dinin esasen kutsal mekanıdır ve buna herkesin saygı göstermesi gerekir. Şunu da söylemek isterim herkes sussa Türkiye Cumhuriyeti olarak biz susmayız doğruları söyleriz, yanlışların karşısında oluruz. Tekrar temenni ederim ki böyle bir karar alınmaz, dolayısıyla bu sorunun çözümüne odaklanırız. ABD gibi bir ülkeye de esasen bu yakışır.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Düzgün TiranAralık DHAArnavutlukUluslararası Mehmet Akif ErsoyBilimSanatProgramıDışişleri Bakanı MevlütABDninBüyükelçiliğini KudüseSuriyedeRusyaFETÖBakanKırgızistandır GeçenBaküde Pakistan Dışişleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24