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(Görüntülü Haber) 2- Çağlayan Adliyesi'nde asansör kazası: 2 savcı yaralı 

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Adliyesi'nde mesai bitiminde meydana gelen asansör kazasında 2 Cumhuriyet savcısının  yaralandığı öğrenildi

02 Aralık 2017 00:26

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Adliyesi\'nde mesai bitiminde meydana gelen asansör kazasında 2 Cumhuriyet savcısının  yaralandığı öğrenildi.



Kaza, Çağlayan\'daki İstanbul Adalat Sarayı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi A Blok\'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, adları öğrenilemeyen iki cumhuriyet savcısı, mesai bitiminde, 7.Katta asansöre bindi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör arızalanarak yukarı doğru çekme yapıp tavana çarptı. Yaralanan iki savcı, asansörden çıkarıldıkan sonra olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavileri süren savcıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



 

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