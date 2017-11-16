T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 2 ay önce cezaevinden çıktı, hırsızlıktan tutuklandı

Güvenlik kamerası görüntüleri Murat YAYIN MALKARA(Tekirdağ),(DHA) TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde 2 ay önce cezaevinden çıkan 17 yaşındaki A

16 Kasım 2017 17:02

Güvenlik kamerası görüntüleri Murat YAYIN MALKARA(Tekirdağ),(DHA) TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde 2 ay önce cezaevinden çıkan 17 yaşındaki A.K., 5 ev ve işyerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalandı. Hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıyan A.K., tutuklandı. Malkara\'nın Camiatik Mahallesinde 3 işyeri ve 2 eve giren hırsız, ziynet, para ve elektronik eşyalar çalındı. Polis, incelediği hırsızlık yapılan yerlerdeki güvenlik kameraları ve parmak izlerinden şüphelinin A.K., olduğunu belirledi. İki ay önce hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden çıktığı belirlenen A.K., evinde polis tarafından gözaltına alındı. Bir işyerinden hırsızlık yaparken güvenlik kameralarının görüntülediği A.K., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Cezaevi\'ne konuldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GüvenlikMurat YAYIN MALKARATekirdağDHA TEKİRDAĞ MalkaraHırsızlıkMalkara Camiatik MahallesindePolisBirTekirdağTipi Cezaevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24