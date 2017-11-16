(Görüntülü Haber) 2 ay önce cezaevinden çıktı, hırsızlıktan tutuklandı

Güvenlik kamerası görüntüleri Murat YAYIN MALKARA(Tekirdağ),(DHA) TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde 2 ay önce cezaevinden çıkan 17 yaşındaki A.K., 5 ev ve işyerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalandı. Hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıyan A.K., tutuklandı. Malkara\'nın Camiatik Mahallesinde 3 işyeri ve 2 eve giren hırsız, ziynet, para ve elektronik eşyalar çalındı. Polis, incelediği hırsızlık yapılan yerlerdeki güvenlik kameraları ve parmak izlerinden şüphelinin A.K., olduğunu belirledi. İki ay önce hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden çıktığı belirlenen A.K., evinde polis tarafından gözaltına alındı. Bir işyerinden hırsızlık yaparken güvenlik kameralarının görüntülediği A.K., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Cezaevi\'ne konuldu.