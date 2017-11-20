(Görüntülü Haber) 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı sürüyor

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE 1915 Boğaz Köprüsü için çalışmalar hem Avrupa hem de Asya yakasında tüm hızıyla sürüyor. Köprünün denizin içinde inşa edilecek ayaklarının yapımında kullanılmak üzere Gelibolu İlçesi Sütlüce mevkisinde kurulan şantiyede kuru havuz çalışmaları devam ederken, Lapseki İlçesi Şekerkaya mevkisinde ise, karada sondaj çalışmaları yapılıyor. 2023 yılında tamamlanması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre ayak açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü olacak. Temeli geçtiğimiz 18 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından törenle atılan 1915 Çanakkale Köprüsü için uzun süre denizde sondaj çalışmaları yapıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, 2023 metrelik ayak açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü için Çanakkale Boğazı\'nın Avrupa yakasındaki Gelibolu İlçesi ile Asya\'daki Lapseki ilçelerinde çalışmalar da hızlandı. Köprü için ilk şantiye Gelibolu İlçesi Sütlüce mevkiinde kuruldu. Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, köprü inşaatının, ikisi Türk, ikisi Kore olmak üzere toplam dört firma tarafından ortaklaşa yapıldığını belirtti. Kaymakam Kılınçkaya, köprünün, Gelibolu\'ya ekonomik bakımdan son derece fayda sağlayacağını ve deniz taşımacılığına olumsuz bir yönünün olmadığını da söyledi. KÖPRÜ AYAKLARI İÇİN KURU HAVUZ YAPIMI SÜRÜYOR Köprünün ayaklarının yapımında kullanılacak Kuru Havuz çalışmalarının devam ettiği Sütlüce mevkiindeki şantiyede şuan için 110 kişinin çalıştığını ifade eden Kaymakam Hakan Kılınçkaya, \"Köprü inşaatı, 24 saat esasına göre çift vardiya şeklinde tüm hızıyla devam ediyor. 170x270 ebatlarında, 15 metre derinliğinde kuru havuz yapımı sürüyor. Bu havuzlar deniz üzerinde yüzdürülerek köprü ayakları bu havuz içerisine inşa edilecektir. Özel niteliklere sahip, Lüksemburg\'dan ithal edilen 3146 demir kazık ile kuru havuz yapılmaktadır. Bu yılsonuna kadar kuru havuz yapım işi bitirilecektir. Uzunluğu viyadüklerle birlikte 5.2 kilometre olacak köprünün, 2023\'te bitirilmesi hedeflenmekte\" dedi. TÜRKİYE\'NİN PRESTİJ PROJESİ AK Partili Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da yaptığı açıklamada, \"1915 Çanakkale Köprüsü, çok önemli, Türkiye\'nin prestij, mega projelerinden birisi. Onun için uzun zamandır zemin etüdüyle ilgili olarak hem denizde, hem de karada çalışmalar yapıldı. Şuanda da bütün projeler çıktı, ona göre kamulaştırma yapılıyor. Kuru havuzların yapımı için öncelik verilen Gelibolu yakasına şantiye kuruldu ve o tarafta biraz daha yoğunluk var. Lapseki\'ye kurulacak saç fabrikasıyla ilgili çalışmalar ise sürüyor. İlçemizin Sütlüce mevkisinde şuanda karada sondajlar devam ediyor. Yılbaşından itibaren Lapseki tarafında da çalışmalar başlamış olacak\" diye konuştu. LAPSEKİ\'Yİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, köprünün temelinin atılması ve inşaatının başlamasıyla birlikte bakir olan Lapseki ilçesinde bir hareketlilik başladığına da dikkat çekerek, bölgeye yatırım yapmak isteyenler geldiğinde kendilerine yatırım yapabilecekleri alanlarda yardımcı ve destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Lapseki Belediyesi olarak, bölgeye yatırım yapmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz şunları söyledi: \"İlçemizde, köprünün yapılmasıyla birlikte bir yoğunluk yaşanacak. Onun için hem yerel yönetimler olarak, hem de hükümetimiz aracılığıyla yapılan birçok iş var. Kısa vadede Lapseki\'nin nüfusunun 50- 60 bin, 20 yıl sonra ise 100 bin olacağı konuşuluyor. O zaman bizim de yapmamız gereken işler var. Alt yapısından üst yapısına kadar, kamu binalarına kadar bir yenilenme içerisindeyiz. Lapseki\'nin alt yapısını bitirmek üzereyiz. Su sorunumuz vardı çözdük. Nüfusu 70 bin olana kadar artık su sorunu olmayacak Lapseki\'nin. Yine kanalizasyon sorunumuz vardı. Bütün imar alanı içerisine kadar kanalizasyon sistemi kuruldu, arıtması bitti. Yağmur suyu hatları yenilendi. Bölgenin bir mağduriyeti de doğalgazdı. Kış aylarında çevre kirliliğinden dolayı sıkıntı yaşıyorduk. Doğalgazımız da artık Lapseki\'ye ulaştı. Yeni belediye hizmet binası, yeni kültür merkezi, kapalı pazar yeri ve yeni sahiller yapılıyor, çevre düzenlemeleriyle birlikte. Yine hükümetimizle birlikte yeni hükümet binası, adliye sarayı, devlet hastanesi, yeni okullar yapılıyor. Lapseki\'ye hükümetimiz çok destek veriyor. Bizlerde Umurbey ve Çardak beldesi belediyelerimiz ile birlikte yerel yönetimler olarak elimizden geldiğince Lapseki\'yi geleceğe hazırlamaya çalıyoruz.\" DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK 1915 Çanakkale Köprüsü, ayakları arasındaki açıklık 2 bin 23 metre. Köprü bu özelliği ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü tabliyeleri 36 metre genişlikte ve 5 metre yükseklikte planlanıyor. Köprünün toplam boyu ise 3 bin 869 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak. Ayakları deniz içine inşaat edilecek 1915 Çanakkale Köprüsünün Lapseki tarafındaki yaklaşım viyadüğü 650 metre, Gelibolu tarafındaki yaklaşım viyadüğü ise 900 metre uzunluğunda olacak. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi, yap-işlet-devret modeli kapsamında ihale edilmişti. Köprü için yapılan ihalede en düşük süreyi Daelim (Kore)-Limak-SK (Kore)-Yapı Merkezi OGG teklif etmişti. Ortak girişim grubu köprü ve otoyol yapımı için 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira proje bedeli ve 5,5 yıllık yapım süresi dahil toplam 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklif etmişti. Köprü ve 100 kilometrelik kısmın 2023\'te hizmete açılması hedeflenen otoyolun, toplam uzunluğu 354 kilometre olacak. Yol, İstanbul Silivri\'den başlayıp, Balıkesir\'in Balya ilçesindeki otobanla birleşecek. Otoyol projesi kapsamında Çanakkale Boğaz Köprüsü\'nün yanı sıra toplam 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit köprüsü yapılacak. Köprüden geçiş ücretinin ise otomobiller için 15 Euro artı KDV olması planlanıyor.