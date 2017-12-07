(Görüntülü Haber) 18 yıl kaldığı İngiltere'den gelip Siirt'te sarımsak ekimine başladı

Mehmet Yücel DURUK SİİRT,(DHA)- AKSARAY\'lı olan ve 18 yıl boyunca İngiltere\'de eğitim gören Bilgisayar mühendisi 30 yaşındaki Uğur Öngün Türkiye\'ye döndükten sonra Siirt\'te sarımsak ekim işine başladı. Sarımsak ekim işine köyde bunu eken babasından dolayı girdiğini çünkü sarmısak ekim işinin çok zor olduğunu söyleyen Öngün, Ben onlara kolaylık olması için Avrupa\'da araştırmalar yaptım ve onların nasıl bir sarımsak ekimi yaptıklarını araştırdım ve geldim ilk olarak babamın tarlasında gerçekleştirdim ve tuttu. Daha sonra Siirt\'te tanıştığım bir arkadaşım vasıtası ile burayada sarımsak ekmeye başladımdedi. İspanya\'dan getirdiğim Türkiye\'de olmayan piramatik (havalı basınçla çalışıyor) ekim makinasına Siirt\'e getirdiğini söyleyen Uğur Öngün, Şayet bu makine olmasaydı sarımsak ve tohum hazırlama ekmek isteyen bir çiftinin 200 dönümlük arazisine maliyeti 800 TL olacaktı. Ancak, bu makine sayesinde 100 TL\'ye mal ettimdiye konuştu.Siirt merkeze bağlı Eğlence köyünde kiraladığı 200 dönümlük araziye sarımsak ekimi yapan Aksaray\'lı bilgisayar mühendisi 30 yaşındaki Uğur Öngün, Aksaray-İngiltere ve Siirt üçgeninde geçen ve devam eden yaşam öyküsünü DHA muhabirine anlattı. İngiltere\'de 18 yıl kalan ve eğitimini tamamlayarak bilgisayar mühündesi olan Öngün, Aksaray\'ın Acıpınar köyünde yaşayan ve sarımsak ekimi ile geçimini sağlayan babası ve köylüler için sarımsak ekimine yoğunlaştığını söyledi. Ekimi zor olan sarımsak ile ilgili Avrupa\'da araştırmalar yapan Uğur Öngün, öğrendiği yeni metod ve manikaları önce köyünde denemiş daha sonra tanıştığı Siirt\'li arkadaşı vasıtası ile Siirt\'te sarımsak ekimine karar vermiş. Siirt toprağının çok verimli ve yüksek dozajlı ilaç kullanılmadığını gördüğünü söyleyen Öngün, şöyle konuştu SARMISAKLARDAN İYİ VERİM ALIRSAK İSPANYOL MÜHENDİSLERİ SİİRT\'E GETİRİCEĞİM İspanya\'dan getirdiği makinalar sayesinde sarımsak ekimini daha kolaylaştı. Şayet bu makine olmasaydı sarımsak ve tohum hazırlama ekmek isteyen bir çiftinin 200 dönümlük arazisine maliyeti 600 lira olacaktı. Ancak, bu makine sayesinde 100 TL\'ye mal ettim. Merkeze bağlı Eğlence köyünde kiraladığım 200 dönüm arazi üzerinde sarımsak ekimine başladım. Ben bu sarımsakları ekerken çiftçiden herhangi bir ücret almadım ve almayacağım bunu tamamen gönüllü yapıyorum bir tek traktörü kullanan arkadaşa ücret veriyorum. Bu anlamda Aksaray ve Siirt kardeş şehir ilan ettim. Burada ektiğimi sarımsaklar iyi verim verirse İspanya\'da bulunan mühendisleri Siirt\'e getirmeyi hedefliyorum. Bu mühendisler gelip burada bu verimli toprakları görmesi gerekir ve çiftçilerimize daha kaliteli bir eğitim vermesi gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz Avrupa\'nın tarım başkenti İspanya\'dır. İspanya\'da tarım daha çok ileri bir teknoloji ile yapılmaktadır. İşte ben bu ileri teknolojiyi Siirt\'e getirmek istiyorum ve bundan herhangi bir çıkarım yoktur. SARIMSAK EKİM İŞİNİ YAYGINLAŞTIRIRSAK ÇİN\'DEN İTHAL ETMEYECEĞİZ Türkiye\'nin sarımsak ihtiyacının Çin\'den karşıladığını belirten Bilgisayar Mühendisi Uğur Öncü, Biz ülke olarak sarımsak ekiminde ciddi anlamda gerideyiz, bunun sebebi sarımsak ekiminin zor olmasıdır. Ancak, bu ileri teknoloji ile bu ekim gerek daha pratik ve gerekse daha bir ekonomik olduğunu gözlemlerdik ve ekimini yaptık. Bu konuda ben kendi şehrimde ve köyümde ekimi yaptım ancak, yeterli olmadığını fark ettim. Bana böyle bir teklif gelince hemen Siirt\'e geldim ve ekim için kollarımızı sıvadık. Şayet Siirt\'te sarımsak ekimi tutar ise Siirt\'in ayrı bir gelir kaynağını olacaktır. Bundan çiftçilerimiz büyük fayda sağlayacaktır. Şuan piyasada sarımsağın kilosu 3 liradan satılıyor, zaman zaman ise bu fiyat 6 ile 7 lirayı buluyor. Biz bunu gerçekleştirir ve yaygınlaştırırsak, Çin\'den getirdiğimiz sarımsağı bundan böyle getirmeyeceğiz ve kendi ülkemizde üretimini yapacağız ve ülke ekonomisi ve çiftçimizi kalkındıracağız. Siirt\'te ilk kez böylesine büyük bir arazi üzerine sarımsak ekimi yapıldı. Siirt\'te yaptığım araştırmalarda daha önce sarımsak ekimi vardı ancak küçük arazi üzerine yani kendi yemeklikleri için ekim yapıldığını fark ettim. 10 günden beri Siirt\'te çiftçi arkadaşlarım ile görüşmeler yapıyorum ve sarımsak ekimi gerçekleştiriyorum. Ancak, Londra\'ya dönem gerekir ve iki hafta sonra tekrar Siirt\'e geleceğimdiye konuştu. ŞUBE MÜDÜRÜ, ÜLKE VE SİİRT EKONOMİSİNE KATKI SUNAR Siirt Tarım İl Müdürlüğüne bağlı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Adnan Kozak ise, girişimci bir çiftçi tarafından Siirt\'te pirimatik ekipmanı getirilmek suretiyle, özellikle sarımsakta kullanılan ancak ülkemizde olmayan bir makine getirildiğini ve 200 dönümlük bir arazide sarımsak ekimi gerçekleştirildiğini ifade ederek, İlimizde daha önce 2 veya 3 dönüm ihtiyaç nazarında sarımsak ekimi yapılıyordu. Ancak işçilik maliyetinin yüksek olmasından dolayı çiftçilerimiz sarımsak ekimine uzak kalıyordu. Ama bu pirimatik ekip sayesinde 200 dönümlük alanda sarımsak ekimi gerçekleştirdik. Bunun gerek ülke ekonomisine gerekse Siirt ekonomisine destek sağlayacağını düşünüyoruz. Daha önce bu işlem işçilik ile yapılır ikimde dekara 600 lira gibi bir maliyet çıkar iken şuan ise 100 TL gibi bir maliyet çıkmaktadır. Ülkemizde sarımsak ekiminin yüzde 40\'a yakın ekimini ithal ediyoruz. İnanıyoruz ki, ilimizde bu kültür gerçekleşir ise bu ithalatın azalacağına bunun yanında ise bizim ihraç edecek bir ülke olacağımızı düşünüyorumdedi.