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(Görüntülü Haber) 18 yıl aradan sonra Zeytin Güzeli seçildi

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ / ERDEK(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Erdek İlçesi’ne bağlı Ocaklar Mahallesi’nde 18 yıl aradan sonra Zeytin Güzellik Yarışması düzenlendi

25 Ağustos 2017 19:49

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ / ERDEK(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Erdek İlçesi’ne bağlı Ocaklar Mahallesi’nde 18 yıl aradan sonra Zeytin Güzellik Yarışması düzenlendi. Yarışmada, 25 yaşındaki Selma Yazıcı birinci oldu. Erdek’in o yıllarda köy olar Ocaklar Mahallesi\'nde 1985 yılında başlatılan ve 1998 yılına kadar devam eden \'Ocaklar Köyü Zeytin Güzeli\' yarışması, 18 yıl aradan sonra bu yıl yapılan \'Erdek Zamanı\' festivali kapsamı içinde \'Zeytin Güzeli 2017\' adıyla yeniden düzenlendi. 18- 50 yaş arası 16 kadının katıldığı güzellik yarışmasını 3 ay önce anne olan Selma Yazıcı kazandı. Yazıcı tacını 1986 zeytin güzeli Ayşe Cantimur’dan aldı. Yarışmada 7 numaralı Ayça Aday sempati güzeli, Ekin Eylem Altay 3’üncü, Helin Ziyanak 2’inci oldu. Yarışmada podyuma gündelik kıyafetlerle çıkan yarışmacılar, ardından gece elbisesi ile hünerlerini jüri üyelerine gösterdi. Ocaklar ve Erdeklilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya, yurt dışından tatillerini Erdek’te geçirmek için gelen gurbetçi kadınlar da katıldı. Yaklaşık 2 bin kişi tarafından izlenen “Zeytin Güzeli 2017” yarışmasının jüri üyeliğini ise sinema oyuncuları Ahmet Mekin, Erol Tezeren, Gaffur Uzunel yaptı. Erdek ve Ocaklar sakinleri \'Erdek zamanı\' festivali kapsamında düzenlenen güzellik yarışması ile nostaljik bir gece yaşadı. Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça da izleyenler arasında yerini alırken, yarışma sonucunda dereceye giren güzellere hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Yarışma sonunda birinci olan Selma Yazıcı’yı kutlayıp ödüllerini veren Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, \"Her yarışın bir güzeli var. Medeni cesaretleriyle buraya çıkıp, uzun aradan sonra gerçekleştirdiğimiz güzellik yarışmasına katılan bütün gençlerimiz bence Ocaklar\'ın birincisi. Hepsini kutluyorum Allah seni yavruna bağışlasın hepinizi tebrik ediyoruz” dedi.

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