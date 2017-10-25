(Görüntülü Haber) 18 yaşındaki hırsızlık zanlısının 90 suçtan kaydı çıktı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova İlçesinde bir gecede biri kuyumcu olmak üzere beş işyerinden hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarınca belirlenen 18 yaşındaki T.N. polis tarafından yakalandı. \'Cep faresi\' lakabıyla bilinen T.A.\'nın poliste 90 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Acarlar Mahallesi\'nde dün gece traktör galerisi, yem bayisi, saman satışı yapılan dükkan, Tarım Kredi Kooperatifi ve kuyumcudan hırsızlık yapıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının T.N. olduğunu belirledi. Çalışma başlatan polis T.N.\'yi Cumhuriyet Mahallesi\'nde caddede gezerken yakalandı. KAMERA GÖRÜNTÜLEDİ Hırsızlık yaptığı yerlerden ikisinde güvenlik kameralarınca görüntülenen T.N.\'nin önce yem bayisine girip, kasadaki bozuk paraları aldığı, ardından bir traktör galerisine girip, kasada bulunan bozuk parayı aldığı belirlendi. Daha sonra Tarım Kredi Kooperatifi\'nin kapısını açarak içeri giren Taner N.\'nin kasada bulduğu yaklaşık 1000 TL\'yi aldığı, saman satışı yapılan dükkandan da yine bozuk paraları aldıktan sonra, kuyumcudan yaklaşık 15 bin TL\'lik mücevher çaldığı saptındı. T.N.\'nin kuyumcuya girmeden önce, girişte bulunan iki güvenlik kamerasını etkisiz hale getirdiği, kapının demirlerini elindeki levyeyle açıp içeri girdiği 10 dakikada küpe, bilezik ve altın olmak üzere ziynet eşyalarını çaldığı anlaşıldı. SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek olan \'Cep faresi\' labakıyla bilinen T.N.\'nin, aralarında iki polis memuru ve bir komiserin de bulunduğu yaralama suçlarına karıştığı; hırsızlık, yağma ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından 90 ayrı suç dosyası bulunduğu ortaya çıktı. T.N.\'nin üzerinden bir miktar bonzai, bir miktar, esrar ve hırsızlık suçunda kullanılan levye ile tornavida bulunduğu, çalıntı para ve altınlara ise ulaşılmadığı belirtildi.