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(Görüntülü Haber) 18 çocuğa cinsel istismara 572 yıl hapis cezası (2)

AVUKAT SAYA: İNDİRİM UYGULANMADI Adıyaman Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyesi avukat Zeynep Saya, 18 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, 571 yıl 11 ay 25 gün hapse çarptırılan hademeye verilen

27 Şubat 2018 20:16

AVUKAT SAYA: İNDİRİM UYGULANMADI Adıyaman Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyesi avukat Zeynep Saya, 18 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, 571 yıl 11 ay 25 gün hapse çarptırılan hademeye verilen cezada indirim uygulanmadığını, bunun örnek teşkil edeceğini söyledi. Baro adına davayı takip eden avukat Zeynep Saya, mahkeme heyetinin indirim uygulamayarak, üst sınırdan verdiği cezanın benzer davalarda da emsal kabul edilmesini beklediklerini kaydetti. Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin son dönemde, TBMM\'de başlatılan çalışmaları anlamlı bulduğunu da vurgulayan avukat Saya, \"Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin Meclis\'teki çalışmaları çok anlamlı, çok değerli buluyorum; ama şu tehlikenin altını çizmek isterim. Biz, idam cezası kaldırmış bir ülkeyiz. İdam cezası, hukuki hatalarda telafisi olmayan bir yöntem biliyorsunuz. Kaldı ki biz hukukçular, cezada öncelikle aradığımız önleyicilik ve bir şekilde ıslah edicilik baktığınız ama idam cezasında ıslah edici bir özelliği yok. Gerger vakasında karar çıktı ve sanık çok ağır şekilde cezalandırıldı\" diye konuştu.

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