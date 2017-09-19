(Görüntülü Haber) 17 yaşındaki sürücü, 2 yaşındaki kardeşini ezdi

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Kulu İlçesi\'nde çöp toplama alanında hurda, plastik ve kağıt toplayan 17 yaşındaki E.A., kamyonetle manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki kardeşi Medine A.\'yı ezdi. Medine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, ağabey E.A., gözaltına alındı.



Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Kulu- Konya yolunun 12\'nci kilometresindeki çöp toplama alanında meydana geldi. Ankara\'dan ailesiyle birlikte ilçedeki çöplük alandan kağıt, hurda ve plastik toplamaya gelen E.A., 01 FA 223 plakalı kamyonete malzemeleri yükledi. E.A., daha sonra direksiyon başına geçerek manevra yapmak isterken kardeşi Medine A.\'yı ezdi. Durumu fark eden aile fertleri, E.A.\'yı uyarıp kamyoneti durdurdu. Kamyonetin altında kalıp ezilen Medine, ailesi tarafından aynı kamyonetle Kulu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Medine yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ağabeyi E.A., gözaltına alındı.



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