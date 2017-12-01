(Görüntülü Haber) 17 yaşındaki genç kız günlük kiralanan dairede öldürüldü

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KARTAL\'da 17 yaşındaki Aleyna Can, günlük kiraya verilen bir dairede tabancayla vurularak öldürüldü. Aleyna\'nın annesi, \"Ne olur kızımın katilini bulun\" diye gözyaşı döktü. Olay Kartal Cevizli Mahallesi Karabük Sokakta bulunan bir binada günlük kiraya verilen dairede dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre daireden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, silah sesinin geldiği daireye girdiklerinde, Aleyna\'nın cansız bedeni ile karşılaştı. İlk belirlemelere göre Aleyna\'nın kafasına sıkılan tek kurşunla öldürüldüğünü belirlendi. Aleyna Can\'ın cesedi incelemenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelerken evden çıkan üç kişiyi tespit etti. Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda iki kişiyi gözaltına alırken kaçan Aleyna Can\'ın erkek arkadaşı Eser Devrim E.\'nin yakalanması için çalışma başlattı. \"KIZIMIN KATİLİNİ BULUN NE OLUR\" Kızının öldürüldüğünü öğrenir öğrenmez hastaneye gelen anne Ayşe Yirmibeş, gözyaşlarına boğuldu. Yirmibeş yaptığı açıklamada, cinayetten kızının erkek arkadaşı Eser Devrim E.\'yi sorumlu tutarak kızıyla dün son defa konuştuğunu belirtti. Yirmibeş, \"Bugün son defa konuştum onunla. daha da konuşamadım. \'Anne eve geleceğim, ablamı özledim\'dedi. Buraya gelince herşeyi öğrendim. Kızımın katilini bulun ne olur. O da çeksin cezasını\" dedi. \"AYRILMAK İÇİN GELDİ\" Hayatını kaybeden Aleyna Can\'ın teyzesi Havva Özçelik ise yeğeninin 15 gün kendisinde kaldığını söyledi. Şüpheli Eser Devrim E ile telefonda görüntülü konuştuğunu belirten Özçelik, \"Bu çocuk aradı. Ben konuşunca erkek zannetti. Yeğenim \'Teyzem falan\' dedi. \'İnanmıyorum\' dedi. Sonra görüntülü konuştu benimle. Ondan sonra inandı \'Gel, gelmezsen ben oraya geleceğim. Gel görüşelim, ayrılalım\' dedi. Yeğenim ayrılmak üzere buraya geldi\" dedi.