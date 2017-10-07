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(Görüntülü Haber)  17 yaşındaki genç intihar etti

    Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde oturan 17 yaşındaki Caner Taşpınar, iddiaya göre borcu olduğu için bunalıma girerek kendini odasında iple asarak intihar etti

07 Ekim 2017 14:45

 

 

Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde oturan 17 yaşındaki Caner Taşpınar, iddiaya göre borcu olduğu için bunalıma girerek kendini odasında iple asarak intihar etti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 1618 Sokak\'taki polis lojmanlarında meydana geldi. Annesi ile yaşayan Caner Taşpınar iddiaya göre borcu olduğu için bunalıma girdi. Taşpına evde kimsenin olmadığı sırada odasında intihar etti. Eve gelen annesi  oğlunu asılı halde görünce sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Taşpınar\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


 

 

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