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(Görüntülü Haber) 17 yaşındaki çocuk, küfür ettiği iddiasıyla 16 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Muammer ŞEN KARAMAN (DHA) KARAMAN'da küfür ettiği iddiasıyla sokak ortasında A

09 Şubat 2018 14:17

Muammer ŞEN KARAMAN (DHA) KARAMAN\'da küfür ettiği iddiasıyla sokak ortasında A.T\'i (16) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan M.B.(17), yaralının ambulansa aldığı sırada tekmeyle saldırmak istedi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen M.B. gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. M.B., yolda yürüdüğü sırada kendisine küfür ettiği iddiasıyla A.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., A.T\'yi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan A.T., yakındaki bir iş yerine sığınarak canını kurtardı. M.B. de çevredekiler tarafından yakalandı. A.T., sedyeyle ambulansa alınmak istendiği sırada M.B. bu kez tekmeyle saldırmak istedi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen M.B. gözaltına alındı. A.T. da ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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