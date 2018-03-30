(Görüntülü Haber) 17 göçmenin öldüğü faciada '10 numara yağ' iddiası

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da, yasa dışı yollarla Türkiye\'ye gelen göçmenleri taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarparak alev alması sonucu meydana gelen faciada, ölü sayısı 17\'ye, yaralı sayısı 36\'ya yükseldi. Göçmenlerin cenazeleri, soğuk hava deposuna konuldu. 14 kişi kapasiteli minibüse 50\'den fazla kişinin bindiği belirlenirken, kaza sonrası çıkan yangına mazota katılan \'10 numara yağ\'ın neden olduğu iddia edildi. Kaza, dün saat 23.45\'te Iğdır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Türkiye\'nin İran sınırından yurda yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen ve aralarında kadınların da yer aldığı Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu göçmenlerin bulunduğu, 65 EP 701 plakalı minibüs, iddiaya göre, yine kaçak göçmenleri taşıyan başka bir minibüs ile yarışırken, kontrolden çıktı. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen minibüs, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından alev alan minibüste bulunanların çoğu, çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayarak yola savruldu. Bu sırada, arkadan gelen ve kaçak göçmenleri taşıyan Mehmet K. (30) yönetimindeki 04 D 5636 plakalı diğer minibüs de yola savrulan yaralıların bazılarına çarptı. Bu minibüsün, kaza yapan araçla yarıştığı iddia edildi. Çevrede görev yapan güvenlik korucuları ve yoldan geçenlerin ihbarı üzerinde bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi gönderildi. Yolcu kapasitesi 14 kişi olmasına rağmen aralarında kadınların da olduğu 50\'den fazla kişinin bindirildiği minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada, 17 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı belirlendi. Sürücü ile bazı göçmenlerin yanarak can verdiği tespit edildi. Yaralılar ve cenazeler, ekiplerin yardımıyla Iğdır Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ameliyata alınan yaralılara müdahale etmek için hastanedeki tüm doktorlar göreve çağrıldı. Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Raşit İlhan, hastanelerinde yanık tedavi ünitesi olmadığı için vücutlarında birinci derecede yanık oluşan göçmenlerin Erzurum ve Van\'daki hastanelere sevk edildiğini söyledi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğünü bildiren İlhan, durumu ağır olan 4 hastanın da bugün çevre illerdeki hastanelere sevkinin yapılacağını aktardı. Erzurum\'a gitmek isteyen ve yanan minibüstekiler ile hareket ettikleri belirtilen Mehmet K. yönetimindeki minibüste bulunan 13 kaçak göçmen de güvenlik güçlerince yakalandı. Bu kişilerin, alev alan minibüste yaralananlara yardım etmek için bulundukları aracın camlarını kırarak indiği belirtildi. Olayın ardından minibüsünden inip yakındaki bir akaryakıt istasyonuna giden Mehmet K. ise çağırdığı taksiyle kaçmaya çalıştı. Mehmet K. ile taksinin sürücüsü, bölgede çalışma yapan güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, ölen göçmenlerin cesetleri soğuk hava deposuna konuldu. Kaza sonrası çıkan yangının, araçta kullanılan mazota katılan \'10 numarı yağ\' nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Hastanedeki görgü tanıkları, yaralıların akaryakıt koktuğunu söyledi.