(Görüntülü Haber) 16 yaşındaki Özgür, evdeki koltukta ölü bulundu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki Özgür Karataş, evdeki koltukta yüzü morarmış halde ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Karataş\'a, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. Topraklık Mahallesi 738 Sokak\'taki dairede ailesiyle yaşayan açık öğretim lisesi öğrencisi Özgür Karataş, saat 11.00\'de, evdeki koltukta hareketsiz yatarken, yüzü morarmış halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Karataş\'ın öldüğü belirlendi. Ölüm haberinin ardından eve, ölen gencin yakınları akın etti. Karataş\'ın annesi Sultan Karataş, sinir krizi geçirerek, feryat etti. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karataş\'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Karataş\'ın kesin ölüm nedeninin, otopsinin ardından belli olacağı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.