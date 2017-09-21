(Görüntülü Haber) 16 yaşındaki hurdacı, başından vurulmuş halde bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da hurdacıda çalışan 16 yaşındaki Salih Bozkurt, işyerinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Esnaf tarafından hastaneye götürülen Bozkurt, tedavi altına alındı. Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Mithatpaşa Mahallesi\'ndeki hurdacıda meydana geldi. İddiaya göre Salih Bozkurt, iş yerinin bulunduğu mahallede oturanlar tarafından hurdaların arasında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Esnaf tarafından Adana Devlet Hastanesi\'ne götürülen Salih Bozkurt, tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede hurdaların arasında bir tabanca buldu. İş yeri sahibini ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, yoğun bakıma alınan Salih Bozkurt\'un hayati tehlikesi olduğu bildirildi. Salih Bozkurt\'un intihar girişiminde mi bulunduğu yoksa saldırıya mı uğradığı araştırılıyor.