(Görüntülü Haber) 16 ülkeden gelen itfaiyeciler, İzmir'de yarışıyor

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR, açılışı yapılan İtfaiye Yangın ve Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası\'yla, farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmada, 16 ülkeden gelen itfaiyeciler, Kültürpark ve Atatürk Stadı\'ndaki müsabaka bölümlerinde kıyasıya yarıştı. Bu arada birçok yarışmada başarılı olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Takımı\'ndan Pelin Parlak ve Hazal Eke\'nin, diğer ülkelerin yırtık ayakkabılarla alevlerle mücadele etmesi dikkat çekti. İzmir, bu yılki \'İtfaiye Haftası\' etkinliklerine farklı bir heyecana ev sahipliği yapıyor. İtfaiye Haftası ile eş zamanlı olarak Dünya İtfaiye Şampiyonası da düzenlenmeye başlandı. Şampiyonada, 16 ülkeden 260 itfaiyeci mücadele edecek. Dünya İtfaiye Şampiyonası\'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi\'ni temsilen 20 yarışmacı ter dökecek. Zorlu etaplardan oluşan şampiyonada Türkiye\'nin dışından Avusturya, Belarus, Bulgaristan, İran, Rusya Federasyonu, Slovakya, Özbekistan, Ukrayna, Hırvatistan, Kazakistan, Güney Kore, Letonya, Moğolistan, Çek Cumhuriyeti ve Moldova itfaiyecileri alevlerle adeta dans etti. Bugün başlayan şampiyona, 1 Ekim Pazar gününe kadara devam edecek. Yarışmalarda, itfaiyeciler, kuleye kancalı merdivenle tırmanma, 100 metre engelli hortum serme yarışması, 4x100 metre engelleri aşma ve yangın söndürme yarışması ve motopompla su çekme ve suyu hedefe atma etaplarında yarışacakları açıklandı. Şampiyonanın iddialı takımlarından İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri, yarışın başından itibaren başarılı sonuçlar almaya başladı. Takımın iki önemli ismi olan Pelin Parlak ile Hazal Eke\'nin, kıyasıya rekabet içine girdikleri diğer ülkelerin yarışmacılarının aksine önleri yırtık spor ayakkabılarıyla yarıştıkları dikkat çekti. İlk etapta başarılı olan Pelin Parlak, Türkiye\'yi temsil ettikleri için mutlu olduklarını anlattı. Yangın söndürmenin mi ya da sporun mu zorlu olduğu yönündeki soruyu ise Parlak, \"Burada ülkemizi temsil etmenin heyecanı var. İşimizde de insanların canlarını ve mallarını kurtarma telaşımız. İkisi de birbirinden zorlu ancak önemli görev\" dedi.