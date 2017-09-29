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(Görüntülü Haber) 15'inci kattan ölüme atladı

Mustafa İNSAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN'de 29 yaşındaki Mehmet  Boyalı, iş merkezinin 15'inci katından atlayarak yaşamına son verdi

29 Eylül 2017 18:44

Mustafa İNSAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de 29 yaşındaki Mehmet  Boyalı, iş merkezinin 15\'inci katından atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında 3 Ocak Mahallesi Klas plaza İş Merkezi\'nde meydana geldi. Binanın 15\'inci katındaki işyerine gelen Mehmet  Boyalı, elindeki eşyaları bırakarak hava almak için balkona geçti. Bir süre balkonda bekleyen Boyalı, kendini boşluğa bıraktı. Olay yerine ekipler yaptıkları ilk müdahalede Boyalı\'nın yaşamını kaybettiği anlaşıldı. Boyalı\'nın cesedi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunu kaldırıldı. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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