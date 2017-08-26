(Görüntülü Haber) 1500 rakımlı yaylada savaş sahnesi canlandırıldı

Nedim KOVAN/AYBASTI(Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Aybastı İlçesi\'ndeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası\'nda, Malazgirt Zaferi\'nin 946\'ncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında Malazgirt Meydan Muhaberesi\'nin canlandırılması ilgiyle izlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın destekleriyle Ordu Valiliği\'nce düzenlenen, Malazgirt Zaferi\'nin 946\'ncı yıldönümü etkinlikleri, Aybastı İlçesi\'ndeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası\'nda gerçekleştirildi. 2 gün önce başlayan, okçuluk, bayrak yarışı ve at gösterilerinin yapıldığı kutlama etkinlikleri Malazgirt Meydan Muhaberesi\'nin canlandırılması gösterisiyle sona erdi. Kutlamalara Ordu Valisi Seddar Yavuz, Aybastı Kaymakamı Refik Özsoy, İl Jandarma Komutanı Albay Toluner Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Genç,kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Etkinliğe katılan Ordu Valisi Seddar Yavuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, milletin Malazgirt ruhunu kaybetmediğini, söz konusu vatan olunca gerisi teferruat olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini, şan ve şeref dolu tarihe bir destan daha yazdırdığını söyledi. Vali Yavuz, şöyle konuştu: \"Aziz milletimizin bu onurlu direnişi, darbeler ve tarumar olan nice milletlere de ışık olmuştur. Malazgirt ile başlayan süreçte, Horasan’ın, Semerkant’ın medeniyet birikimiyle, bu coğrafyanın kadim medeniyetini, harman eden büyük bir devlet kurduk. Biz, Malazgirt ruhunu yeniden ihya etmek için yola çıktık. Milletimiz, 26 Ağustos 1071 günü, düşman karşısında birlikte hareket ederek, bu topraklarda birlikte yaşama ruhunu, Anadolu’ya taşıyarak, dünya tarihine yön vermiştir. 15 Temmuz gecesi, darbe girişimine milletimizin gösterdiği ortak tepki; Malazgirt ruhu ile dün olduğu gibi, bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde yaşayarak, atalarımızın bizlere bıraktığı mirasa, sahip çıktığımızın en güzel örneğidir.\" Kutlamalar kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerde dereceye girenlere ödülleri verildi. Kutlamalar Malazgirt Meydan Muhaberesi\'nin canlandırılmasıyla sona erdi.