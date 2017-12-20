(Görüntülü Haber) 1500 Dolara umut yolculuğu

Çatalca ve Silivri\'de durdurulan minibüslerde Pakistan ve Suriye uyruklu 149 kaçak göçmen yakalandı. Yunanistan\'a götürme vaadiyle kaçak göçmenlerden kişi başı 1500 dolar aldığı belirlenen 7 kişi tutuklandı. Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA İstanbul İl Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, Yunanistan\'a gitmeye çalışan Pakistan ve Suriye uyruklu 149 kaçak göçmen yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye\'ye giriş yapan göçmenlerin Meriç nehri üzerinden Yunanistan\'a geçiş yapacağı ihbarını aldı. Ekipler göçmenleri taşıyan minibüsleri takibe aldı. Farklı zamanlarda da Çatalca ve Silivri\'de durdurulan minibüslerde Pakistan ve Suriye uyruklu 149 kaçak göçmen yakalandı. İran üzerinden Türkiye’ye geldiği değerlendirilen göçmenlerin, yaklaşık bir aydır da Fatih\'te kaldıkları ortaya çıktı. Kaçak göçmenlerden kişi başı 1500 Dolar aldıkları tespit edilen 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan göçmenler, Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.