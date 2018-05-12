(Görüntülü Haber) 15 yıl hasretle bekleyip 'koruyucu aile' olarak anne ve babalığı yaşadılar



Yaprak KOÇER-SAMSUN,(DHA) Samsun\'da yaşayan Halime ve Selçuk Karslı, çifti 15 yıl süren evlat hasreti sonucunda devlet korumasında olan bir çocuğa koruyucu aile olmaya karar verdi. Yaptıkları başvuru sonucunda 3,5 yıl önce Gökhan isimli çocuğun koruyucu ailesi oldu. Gökhan\'ın gelmesiyle Karslı çiftinin hayat sevinci katlandı. Halime Karslı, oğlunun ilk defa kendisine \'Anne\' dediğinde tarifi imkansız bir duygu yaşadığını söyledi.



İlkadım ilçesinde yaşayan Halime (53) ve Selçuk (55) Karslı çifti yaklaşık 15 yıl süresince evlat sahibi olmak istedi. Tedavi yöntemleri deneyen çift bir sonuç alamayınca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne başvurarak devlet korumasında bulunan bir çocuğa \'Koruyucu aile\' olmak istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası\'nda bulunan \'Gökhan\' isimli erkek çocuğa koruyucu aile oldu. 31 Aralık 2014 tarihinden itibaren küçük çocuk Karslı çifti ile birlikte yaşamaya başladı. Karslı, çiftinin evlat hasreti sona ererken \'Gökhan\' ile birlikte çiftin yaşama sevinci de katlandı. Halime Karslı, Gökhan\'ın 3,5 yıl ailelerinin bir üyesi olduğunu söyleyerek Bizim evladımız oğlumuz oldu. Sadece eşimle ben değil bütün aile fertlerimiz onu çok sevdi. Oğlumun Anneler Günü\'nde gelip beni öpmesi, kutlaması çok güzel çok tatlı bir duygu. Tarifi imkansız bir duygu. 15 yıl bu duyguyu yaşamak için bekledik. Çok uzun bir zaman. 15 yıl sonra Gökhan ailemize gelince evimize sanki bir hayat geldi, neşe doldu, pozitif bir enerji geldi. O benim canım. Bir anne kendi doğurduğu evladına ne yapıyorsa bende ona aynısını yapıyorum. Benim gözümde hiç bir farkı yok. Biz onu evladımız olarak görüp bakıp, seviyoruz. İlk defa \'Anne\' dediği zaman çok başka bir duyguydu. Tarifi anlatılamayacak bir histi. Onu yüreğimin içine soktum ben dedi.

Uzun zaman süresince eşi ile bir evlat sahibi olmak istediklerini dile getiren Selçuk Karslı ise Çeşitli tedaviler gördük bir çok yere başvurduk ancak bir türlü nasip olmadı. Sonra bir arkadaşımız vasıtasıyla bu uygulamadan haberimiz oldu. Aslında evlat edinmek istiyorduk ancak o zaman yaşımız nedeniyle uygun görülmedi. Bizde koruyucu aile olmak istedik. İyi ki Gökhan\'ın koruyucu ailesi olmuşuz. Çocuk sahibi olsun olmasın her aileye koruyucu aileye olmayı tavsiye ediyoruz. Eşimle çocukları seviyorduk ama koruyucu aile olduktan sonra bu sevgiyi daha farklı tattık. Mutlu bir yaşantımız var. Gökhan\'a anne ve baba olduk o da bize bir evlat oldu. Anne ve baba olmak çok başka bir duyguymuş bunu öğrendik şeklinde konuştu. Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı ise Samsun\'da 151 koruyucu aile yanında 166 çocuk bulunduğunu belirterek Devletimiz kurumlarımızda bulunan çocuklarımızın her türlü ihtiyacını en iyi şekilde karşılıyor. Onların tek ihtiyaçları bir aile ortamı, anne ve baba sevgisini yaşamak. Bu anlamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız \'koruyucu aile\' uygulamasına çok önem veriyor. Biz de kentimizde bu uygulamanın geliştirilmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan koruyucu aile olarak kurumlarımızda bulunan çocuklarımızın yetiştirilmesinde sorumluluğu birlikte paylamayı istiyoruz diye konuştu.