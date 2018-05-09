T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 15 yaşındaki genç kız, 13'üncü kattan atlayarak intihar etti

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 15 yaşındaki Asude Karaevren, site içerisindeki evlerinin 13'üncü katından kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi

09 Mayıs 2018 02:24

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, 15 yaşındaki Asude Karaevren, site içerisindeki evlerinin 13\'üncü katından kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Olay, Merkez Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi 75492 Sokak\'ta bulunan site içerisindeki apartmanın 13\'üncü katında meydana geldi. Apartmanın 13\'üncü katındaki evlerinin penceresinden kendini boşluğa bırakarak toprak zemine düşen Asude Karaevren, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların uzun süre müdahalede bulunduğu genç kız, kurtarılamadı. Genç kızın hastane önünde bekleyen yakınları, ölüm haberinin ardından sinir krizi geçirdi. GERİYE FULARI KALDI Asude Karaevren\'in düştüğü apartman bahçesinde inceleme yapan ekipler, genç kıza ait siyah bir fular buldu. Daha sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Karaevren\'in ölümüyle ilgili araştırma başlattı. NOT BIRAKTIĞI ORTAYA ÇIKTI Genç kızın, evlerinin penceresinden kendisini boşluğa bırakmadan önce ailesine bir not bıraktığı ortaya çıktı. Karaevren\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AkifDHA ADANAAsude KaraevrenOlay Merkez SeyhanGürselpaşa MahallesiSokakApartmanınDoktorlarınGençGERİYE FULARI KALDI Asude KaraevrenDahaKaraevrenNOT BIRAKTIĞI ORTAYAAdana Adli Tıp Kurumu MorguOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24