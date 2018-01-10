(Görüntülü Haber) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişi ikna edildi

* İntihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.









Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA





15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Anadolu yakası istikametine trafik yoğunluğu yaşandı.





15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne gelen kişi korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Saat 10.00 sıralarındaki olayı gören sürücülerin ihbarı üzerine polis ekipleri geldi. Müzakereci polisler intihar girişiminde bulunan kişiyi korkuluklardan indirmek için uzun süre uğraştı. Denizde de Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti\'ne bağlı ekipler hazır bekledi. İntihar girişimi nedeniyle Anadolu yakası istikametine trafik yoğunluğu yaşandı. Polisin 2 saat süren çabası sonucu intihar girişiminde bulunan kişi ikna edilerek indirildi. Bu kişi daha sonra ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Polis Merkezi\'ne götürüldü.



