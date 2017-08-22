T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı

Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yenileme çalışmaları bugün itibariyle sona erdi

22 Ağustos 2017 12:44

Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki yenileme çalışmaları bugün itibariyle sona erdi. Köprü 6 şeritli olarak hizmet vermeye başladı. Köprü\'deki çalışmalar 12 Haziran\'da başlamıştı. Çalışmalar 4 aşamada gerçekleşti. Asya yakasından Avrupa yakasına geçişteki 2 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı karşı yönden alınan ek şeritle 2\'şer gidiş ve 2\'şer dönüş olacak şekilde düzenlenmişti. Normal şartlarda çalışmaların 25 Ağustos\'ta bitmesi bekleniyordu. Çalışmalar hızlandırılarak bu gece itibariyle bitirildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, \"Çalışmalarımız bu gece yarısı itibariyle yani, 21 Ağustos\'u 22 Ağustos\'a bağlayan gece yarısı itibarıyla bitirmiş olacağız. Köprü 6 şeritle birlikte yeniden hizmet verecek. 82 kişilik bir ekiple gece gündüz çalışarak, 31 Ağustos diye deklare etmiştik, daha sonra 25 Ağustos\'a taşıdık ama özellikle bayramla ilgili hareketliliğinde başlayacağını düşünerek çalışmaları hızlandırdık. Bundan sonraki en erken çalışmaya 20 yıl sonra ihtiyaç duyulacak. Toplam 6 veya 7 günde bitecek. Bundan sonra uzun soluklu bir çalışma olmayacak. Bu gece yarısı en son çalışmamızı da bitirmiş olacağız\" demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ozan URALTemmuzKöprüsüKöprüHaziranAsyaAvrupaNormalAğustosUlaştırma DenizcilikHaberleşme Bakanı Ahmet ArslanBundanToplamBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24