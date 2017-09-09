(Görüntülü Haber) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını (2)
Özgür EREN /İSTANBUL,(DHA) 15 Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası iskitametinde bir aracın motor kısmında yangın çıktı
09 Eylül 2017 13:12
Özgür EREN /İSTANBUL,(DHA) 15 Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası iskitametinde bir aracın motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye, alevlere müdahale ederek söndürdü. Araç yangını nedeniyle 1 şerit tariğe kapandı. Köprüde araç yoğunluğu oluştu.
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