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(Görüntülü Haber) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SLOVENYA BAYRAĞINA BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Slovenya'nın zafere ulaşmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Slovenya'nın bayrak renkleriyle ışıklandırıldı

18 Eylül 2017 12:14

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda Slovenya\'nın zafere ulaşmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Slovenya\'nın bayrak renkleriyle ışıklandırıldı. Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan FİBA Euro Basket 2017 finalinde Sırbistan\'ı 93-85 mağlup eden Slovenya\'nın Avrupa şampiyonu olmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Slovenya\'nın bayrak renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz renklerle ışıklandırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden görüntüler

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