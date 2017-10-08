(Görüntülü Haber) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası yarın Silivri'de başlıyor

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE genelinde ilk şehitlerin yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylara ilişkin açılan davanın ilk duruşması yarın Silivri\'de görülecek. Şüpheli askerlere, 37\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 darbeci asker hakkında açılan dava yarın başlıyor. İstanbul\'da şehit sayısının en fazla olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylara ilişkin bin 52 sayfalık iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından hazırlanmıştı. İddianamede, darbeci askerlerin stratejik öneme sahip köprüyü tek yönlü kapatarak ele geçirmeye çalıştıkları anlatılıyor. Darbeci askerlerin olay sırasında köprüye gelen vatandaşların üzere tankla 4 kez atış yaptığı vurgulanıyor. 34 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU İddianamede, 32\'si vatandaş, 2\'si polis olmak üzere toplam 34 kişinin şehit olduğu olayla ilgili 318 müşteki yer alıyor. Şehitler arasında AK Parti\'nin kuruluşundan bu yana reklamcısı olan Erol Olçak ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok da bulunuyor. 37\'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR İddianamede aralarında subayların da bulunduğu 30 rütbeli asker, 47 askeri öğrenci olmak üzere toplam 135\'i tutuklu 143 şüpheli yer alıyor. Şüphelilerin \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\",\"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve 34 kişinin öldürülmesine ilişkin \"Nitelikli kasten öldürme\" suçlarından toplam 37\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca şüphelilerin bu suçlar dışında \"Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma\", \"Kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs\", \"Silahlı kasten yaralama\", \"Kamu malına zarar verme\", \"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme\" suçlarını da işledikleri ve bu suçlardan ayrıca cezalandırılmaları isteniyor. 7 DARBECİ ASKER ÖLMÜŞ Olay sırasında darbeci askerlerden 2\'si er, 5\'i rütbeli olmak üzere 7 kişi de ölmüştü. Olay günü köprüye giden ancak olayın vahametini anladıktan sonra geri dönen er ve astsubay olmak üzere toplam 8 asker de tutuksuz şüpheli olarak iddianamede yer alıyor. Şüpheli öğrenciler arasında oğlu için Çağlayan\'daki adliye metrobüs durağında tek kişilik eylem yapan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte \"Adalet Yürüyüşü\"nde yürüyen Veysel Kılıç\'ın oğlu Selahattin Kılıç da yer alıyor. DAVA 4 GÜN SÜRECEK İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin karşısındaki duruşma salonunda yapılacak duruşmalar 9-10-11-12 Ekim tarihlerinde görülecek.