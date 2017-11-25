(Görüntülü Haber) 15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Cennet Yiğit için anı evi açıldı

Yasin DALKILIÇ/BÜNYAN(Kayseri), (DHA)- DARBE girişimi sırasında Ankara Gölbaşı\'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi\'nin bombalanması sırasında şehit düşen Komiser Yardımcısı 23 yaşındaki Cennet Yiğit\'in memleketi Kayseri\'nin Bünyan ilçesinde ailesinin yaptırdığı anı evi düzenlenen törenle açıldı. Anı evinde Cennet\'in doğumundan şehadetine kadar kişisel eşyaları, Cennet ve silah arkadaşlarını şehit eden misket bombasından, paramparça olan cep telefonuna kadar birçok eşya \'Cennet Yiğit Anı Evi\'nde sergileniyor.



FETÖ/PDY\'nin darbe girişiminde Ankara Gölbaşı\'ndaki Özel Harekat Eğitim Merkezi\'nde darbeci pilotlar tarafından F-16 uçaklarıyla 2 kez bombalanarak savaş alanına dönen kampusta 51 arkadaşı ile şehit olan Kayserili Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit anısına annesi 50 yaşındaki Huriye ile inşaat taşeronu babası, 56 yaşındaki Yahya Kemal henüz hayatının baharında ve nişanlıyken şehit düşen kızlarının anısını yaşatmak, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak için bir anı evi yaptı. 500\'den fazla kişisel eşyanın sergilendiği anı evinin açılışına Vali Süleyman Kamçı, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve Cennet Yiğit\'in akrabaları, özel hareketta çalışa silah arkadaşları ve komşuları katıldı. Açılışta konuşan Vali Süleyman Kamçı, açılışı gerçekleştirilen anı evinin çok anlamlı olduğunu belirterek hayatını kaybeden şehitlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Açılışı kurdelesi ve kurban kesiminin ardından Vali Kamçı ve beraberindekiler anı evini gezdi. Ziyaret sonunda Vali Süleyman Kamçı, anı defterini imzaladı. Şehit Özel Harekat Komiseri Cennet\'in babası Yahya Kemal Yiğit yaptığı açıklamada, şöyle dedi:



\"\"Cennetimizi, yiğit kızımızı asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemiz, asırlardır olduğu gibi bugün de, şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde ayaktadır, inşallah ayakta kalmaya devam edecektir. Cennet kızımız bu ülkenin geleceği için gözünü kırpmadan bedenini hainlere siper etti. Allah o günleri bu millete bir daha yaşatmasın. Bizim çocuğumuz şehit oldu. Adı Cennet’ti, Allah’ın cennetinde şu anda. Kızımız bu vatan için şehit oldu. Sağ olsun devlet büyüklerimiz, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu da bizlerin acısını birazda olsa hafifletiyor. Bir beklentimiz yok ama onların gelip gitmesi bizlerle ilgilenmesi, bir nebze de olsa yüreğimize su serpiyor. Tüm devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Kurmuş olduğumuz anı evinde, Cennet\'imizin bebekliğinden şahadetine kadar olan eserleri yaşatmayı düşündük. Amacımız; 15 Temmuz hain kalkışmaya gelecek nesillere anlatılması amacıyla burada anı evini kurduk. Hain saldırıyı unutmayacağız, hem de unutturtmayacağız. Bu hain kalkışmayı bir nebze olsa hatırlatabilirsek kendimizi bahtiyar sayarız. Tamamen kendimiz yaptık bu anı evini. 80 küsur metrekare bir yerdir bu anı evi. Sürekli açık olacak. Burada insanlar 15 Temmuz hain kalkışmanın ne demek olduğunu görecek. Bir İstiklal, bir Çanakkale Savaşı kadar önemli olduğunu görecek. Ben Ankarada yapılan mahkemelere dayanamam diye gidemiyor. Allah bu saldırıyı yapanlara hidayet etsin, daha da iflah olmuyorlarsa Allah\'ın \'Kahhar\' ismi ile kahrolsunlar.\"



Şehit Cennet Yiğit’in annesi Huriye Yiğit ise kızına ait eşyaların sergilendiği anı evinde kızı ile dertleşme konuşma fırsatı bulduğunu belirterek, \"Hazırladığımız anı evinde babasının yıllar önce aldığı oyuncak bebekten, şehit olduğunda parmağındaki alyansına kadar olan eşyalar var. Bazı şehit aileleri \'Çocuklarının eşyalarını görmeye tahammül edemiyor, görünce dayanamıyorum\' diyor. Benim tavsiyem herkesi şehit olan çocukları için böyle bir anı yeri yapmasıdır\" diye konuştu.



Bünyan ilçesindeki 2 katlı bahçeli evin 80 metrekarelik bodrumu düzenlenerek, \'Anı Evi\'ne dönüştürüldü. Camlı vitrinlerde, yaşamının baharında ülkesi için şehit olan Cennet Yiğit\'in küçükken giydiği giysiler, oyuncakları, şahit olduğu sırada üzerindeki kıyafetleri, parçalanan cep telefonu, cebinden çıkan paralar, çeyizindeki eşyalar, canını alan hain pilotların F-16 uçağından attıkları misket bombası parçaları bulunuyor. Bunun yanı sıra şehit polis Cennet Yiğit\'in ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında yaptığı kara kalem, suluboya ve yağlı boya resimler, Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesindeki operasyonda giydiği botlar, özel harekat üniforması, nişanlandığında kesilen kurdele, tuvalleri boyamakta kullandığı fırçalar, çok sayıda çerçevelenmiş fotoğraf ve birlikte şehitlik mertebesine ulaştığı 51 silah arkadaşının vesikalık fotoğrafları, bombalanan Gölbaşı Kampusu\'na ait fotoğraflar mini müzeye dönüşen anı evinin duvarlarında ve içindeki camlı vitrinlerde yer aldı.