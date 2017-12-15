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(Görüntülü Haber) 15 Temmuz Köprüsü'nde zincirleme kaza

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprü girişi Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

15 Aralık 2017 12:08

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprü girişi Ankara istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprü girişinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme trafik kazasında yaralı Barış Başyiğit ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra normale döndü.

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